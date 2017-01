Virşli din jumătate de oaie şi un sfert de capră. Cum poţi să faci acasă gustoşii cârnaţi

Reţeta acestor cârnaţi e păstrată cu sfinţenie de către producători, dar Uica Mihai, celebrul bucătar din Banat s-a încumetat şi ne-a dat reţeta lui. Dacă de reţetă a fost uşor de făcut rost, la fel de uşor ar fi trebuit să fie să facem rost şi de ingrediente, chiar dacă e vorba de jumătate de oaie şi un sfert de capră. Dacă toate aceste cerinţe au fost rezolvate, restul nu mai e decât o formalitatea. Aşa că, iată mai jos, cum puteţi face cei mai buni virşli.

“Curăţă toată carnea de pe oase, îndepărtează seul, pieliţele şi tendoanele, taie carnea în bucăţi cât sfertul de palmă. Ia şi două kilograme de slănină de porc şi la fel tai-o cubuleţe. Sărează separat fiecare fel de carne în vasul ei, frământă bine, acoperă cu ştergar curat şi lasă la fezandat trei zile.

Să ai pregătit un amestec după cum urmează: usturoi dat prin presă, piper proaspăt râşnit, boia de ardei iute.. Cantităţile nu le pot spune, faci şi tu amestecul după ochi cum îl fac eu. E bun dacă după ce înmoi degetul în el şi guşti, nu te urci pe pereţi de usturime şi nici nu îţi vine să bei apă, ci un pahar de vin de butuc.

Acest amestec, în ultima zi, îl presari peste carnea pe care ai trecut-o de două ori prin maşina de tocat cu sită deasă şi frămânţi bine maiaua cârnaţilor fără pic de lichid.

Şi am uitat să îţi spun, dacă nu ai maţe de miel, nu te apuca. Rostul virsliului este numai aşa împlinit, eu în fiecare an cumpăr de la hala de tăiat animale, înainte de Paşte, burţile şi maţele mieilor ca să le am în toamnă când încep să fie tăiaţi berbecii.Şi cu tocătura cu şpriţ îngust la gură, umpli maţele şi faci cârnăţei de o palmă de lungi, frumos înşiruiţi şi lăsaţi numai un ceas la uscat.



Apoi, pui aceşti cârnaţi în afumătoare cât mai sus atârnaţi şi faci un foc dedesupt cu flacără deschisă, dar nu prea puternică, numai cu lemn de brad, ca să dea un fum aromat. Şi deasupra flăcării să închipui o pirostrie pe care aşezi o căldăruşă cu apă care să clocotească şi în ea să arunci o mână de ace de pin.Trei ceasuri să ţii cârnaţii acolo atârnaţi ca aburul apei să îi pătrundă şi aroma bradului să îi coloreze doar niţel.

Apoi laşi cârnăţeii să se hodinească până a doua zi şi îi afumi uşor cu fum rece cam cinci-şase ceasuri. Şi gata, sunt buni de pus în blid aceşti cârnăţei să îi mănânci neapăraţi fierţi la foc domol, cu hrean, cu muştar, cu ce mai vrei tu.

Dacă ai făcut un virşli maşter, apropiat la gust de fratele lui bun de la munte, trebuie să simţi când muşti, întâi oaia, apoi capra, porcul de loc şi o iuţeală sub limbă de te face să ceri de băut.

E semn că ai reuşit”, spune Uica Mihai.