Teatrul de Vest din Reşiţa ar putea să tragă cortina din cauza lipsei de fonduri

Cu această ocazie, noul manager a anunţat că la teatrul reşiţean producţiile ar putea fi suspendate, dacă nu se vor aloca fonduri de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Fără să spună exact la ce valoare se ridică datoriile instituţiei, Ionescu a dezvăluit doar că în casieria teatrului nu mai sunt bani.

“Ştiu că sunt probleme financiare, din ce am înţeles, nu am decât de achitat datoriile făcute de fosta direcţiune. Am înţeles că nu mai e niciun ban de producţie şi asta e o discuţie pe care, săptămâna viitoare, trebuie să o am cu domnul preşedinte (n.r. Silviu Hurduzeu, preşedintele Consiliului Judeţean)”, a declarat Florin Gabriel Ionescu, care a adăugat că dacă nu se găsesc banii se va rezuma la inventariere şi la sondare publicului.