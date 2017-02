Mierea de Caraş-Severin are succes la Berlin. Cum au ajuns apicultorii cărăşeni să fie cunoscuţi în întreaga lume

Peste 150 de apicultori din Caraş-Severin şi din judeţele limitrofe fac parte dintr-o asociaţie care în ultimii şapte ani a reprezentat cu succes România la Berlin, la o expoziţie mondială unde se adună reprezentanţii a zeci de ţări. Anul acesta, în luna ianuarie, cărăşenii de Cooperativa Prisăcarii-Hercules din Mehadia au fost din nou printre cei mai căutaţi productori apicoli din expoziţie.

Printre personalităţile care le-au trecut pragul s-a aflat şi preşedintele Klaus Iohannis, împreună cu ambasadorul Emil Hurezeanu. “Dintr-o dată am văzut că se face loc prin mulţime. L-am văzut pe preşedinte, care a venit ţintă la noi şi ne-a lăudat, a spus că i-a plăcut mierea şi produsele noastre”, spune Ioan Bărbuţ, fondatorul şi preşedintele asociaţie.

Bărbuţ povesteşte că a înfiinţat asociaţia în 2010 şi de atunci merge în fiecare an la târguri şi expoziţii din ţară şi străinătate, unde se bucură când oamenii îi laudă produsele. “Noi la Berlin mergem de şapte ani şi am ajuns acolo după ce am participat la o expoziţie-concurs la Bucureşti, la Romexpo, unde am fost cei mai buni. Pe atunci era ministru domnul Tabără, care ne-a premiat şi ne-a spus că o să reprezentăm România la expoziţia mondială de la Berlin”, povesteşte Bărbuţ.

Produsele pe care le-au prezentat în acel an, în capitala Germaniei, au fost atât de bine primite, încât organizatorii îi invită mereu. Aşa că, în toţi aceşti ani, mierea celor de la Prisăcarii-Hercules a ajuns în zeci de ţări. “Să fiu sincer nu aş putea să vă spun din câte ţări. Păi numai anul acesta au fost acolo 76 de ţări. Nu am cum să le mai ţin minte pe toate. Dar pot să vă spun că la standul nostru, în fiecare an se face coadă. Încercăm să ducem cât mai multe produse de calitate şi care să fie şi frumos ambalate şi cred că asta e succesul: că nu facem rabat la calitate. Lumea de acolo ne cunoşte pentru treaba asta. Mergem cu mai multe feluri de miere, polen, propolis, ceară, miere cu nucă, miere cu catină şi alte combinaţii. Dar noi ne axăm cel mai mult pe mierea curată pentru că nu ne place să îii stricăm gustul”, spune cărăşeanul, care povesteşte că nici nu se zgârceşte la oferit produse pentru degustat. “Eu nu m-am uitat niciodată că se consumă multă miere acolo şi că vin unii şi de două, trei ori să guste mierea noastră. Dimpotrivă mă bucur, pentru că asta înseamnă că ne apreciază”, spune preşedintele cooperativei. Ioan Bărbuţ spune că de fiecare data profit de ocazie să promoveze zona Caraş-Severin şi îi invită pe străini să ne viziteze oferindu-le pliante cu principalele atracţii turistice.

Pe lângă vânzarea la faţa locului, cărăşenii încep să prindă şi contracte mai importante. Anul acesta, de exemplu, mierea din Caraş ar putea ajunge în magazinele din Polonia şi Germania. “E un polonez care a vrut să ia un tir de miere de la noi şi anul trecut, doar că a vrut de tei şi nu s-a făcut. Aşa că nu am avut de unde să-i dăm. Anul ăsta revenit, ne-am întâlnit la expoziţie şi dacă se face destulă miere probabil că o să ia un tir sau două. Mai avem un restaurant din Bucureşti, care ne-a şi finaţat în acest an să mergem la expoziţie şi care o să cumpere câteva tone, o româncă din Germania, care are nişte cantine şi deschide şi un magazin, şi să vedem ce mai urmează”, declară Ioan Bărbuţ.

Finanţări de peste 2 milioane de euro

Dar succesul cărăşenilor se bazează pe multă muncă. Încă de la înfiinţarea asociaţiei s-au axat pe obţinerea de fonduri europe. “Când am făcut asociaţia, în 2010, le-am impus fiecărui membru care dorea să rămână în asociaţie să facă un proiect. Am fost 50 de membri şi fiecare a făcut. Unii au făcut proiect de finanţare europeană alţii program naţional de finanţare, unii le-au făcut pe amândouă. Unul era de 12.500 de euro, celălalt de 25.000 de euro. În total s-au adunat 147 de proiecte de peste 2 milioane de euro.”, spune Bărbuţ.

Au urmat deschiderea asociaţiei către alţi membri. Aşa că vechii apicultori, care făceau parte din cooperativă au început să ţină cursuri pentru cei care doreau să deprindă toate tainele acestei pasiuni. “Am făcut cursuri pentru aproximativ 300 de persoane. Aât teorie cât şi partea practică. Tot ce înseamnă apicultură. De la creşterea albinelor, matcă, trântori, roirea albinelor şi toată tehnologia apicolă”, afirmă preşedintele cooperativei Prisăcarii-Hercules, care în prezent este formată din aproximativ 150 de apicultori, cu peste 11.000 de stupi.