Agenţie de bilete inedită, pusă în circulaţie de reprezentanţii Teatrului de Vest din Reşiţa

De săptămâna trecută, în partea de jos a Reşiţei, în cartierul Govândari, a apărut o “agenţie mobilă” a teatrului reşiţean. E vorba despre un autoturism Dacia 1310, din anii ’90, personalizat cu sigla teatrului şi personaje din poveşti. Dan Mirea, directorul Teatrului de Vest, spune că ideea, chiar dacă e unică în ţară, a fost inspirată de la o companie de teatru din străinătate.

“Este o maşină veche pe care am achiziţionat-o, am vopsit-o şi şi am personalizat-o cu sigla teatrului şi cu personaje din poveşti . E o acţiune inedită. La nivel naţional o asemenea modalitate de a prezenta producţiile teatrului nu a mai fost făcut. E adevărat însă, că nimic nu e nou sub soare, eu am luat ideea din Praga, unde am văzut o companie de teatru, care se promova în felul acesta. Impactul este extraordinar”, spune directorul teatrului reşiţean.

Dan Mirea afirmă că efectele benefice ale acţiunii se observă deja după prima săptămână de activitate. Numărul biletelor vândute a crescut semnificativ, iar “agenţia” este un punct de atracţie pentru copii. “Pe lângă faptul că copiii şi părinţii au posibilitatea să ajungă mai uşor la bilete şi la programul nostru, în primul rând, maşina este un punct de atracţie pentru copii. Vin, se urcă în ea, vor să-şi facă fotografii. E foarte bine primită”, spune Mirea.

Chiar dacă e mai veche de 25 de ani, "Dacia" actorilor reşiţeni e perfect funcţională. Are toate formele legale, are ITP, are talon, are asigurare. Circulă legal pe străzile Reşiţei şi poate duce biletele pentru piesele puse în scenă în orice cartier la municipiului de pe Bârzava.