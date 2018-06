VIDEO Românul care a protestat cinci zile în faţa Parchetului Vâlcea renunţă temporar la greva foamei. Următoarea ţintă: Bucureşti

În urmă cu mai bine de cinci zile, în tânăr vâlcean intra în greva foamei ca formă de protest împotriva modului în care sunt tratate dosarele în care mor oameni din cauza actului medical defectuos.

Se întâmpla joia trecută, iar astăzi, 5 mai, a reuşit să reziste până în jurul orei 17.00, când starea precară de sănătate i-a pus capac,după aproape 130 de ore de protest. Nu a fost primul simptom, nopţile trecute a clacat şi a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea, exact instituţia în care susţine că se produc o serie de nereguli care sunt muşamalizate.

Medicul de gardă l-a persiflat, i-a spus că oricum vrea să se sinucidă, din moment ce a intrat în greva foamei şi că-l va trimite la psihiatrie. Bogdan s-a întors după episodul de sâmbătă noaptea, în stradă.

Ieri, 4 mai, a stat în ploaie, aşteptând răbdător ca Ministerele Justiţiei şi Sănătăţii să trimită pe cineva la Vâlcea să verifice ce se întâmplă cu dosarele celor care fac acuzaţii de malpraxis medical. N-a venit nimeni.

Iată cum a descris un trecător ce a văzut: „Nepăsare şi speranţă. Aşa aş caracteriza ceea ce am văzut azi, în faţa Parchetului Vâlcea. Bogdan Neagu este în greva foamei de 5 zile. Cere rezolvarea cazului de malpraxis în legătură cu decesul tatălui său, în urmă cu 10 ani. Internat pentru o banală durere lombară şi ucis de o infecţie în spital. 10 ani in care plângerea penală a fost clasată, adică muşamalizată, de mai multe ori. După 5 zile de grevă, Bogdan Neagu vorbeşte calm, conştient de consecinţe, realist faţa de riscuri, cu speranţă. Vorbeşte de nepăsarea autorităţilor, de pierderea suferită, de familia care luptă alături de el. Este convins că, dacă nu va rezolva nimic, va pleca din ţară. Doar prefectul şi jandarmeria s-au interesat de el. La spital, oameni care îşi acoperă colegii l-au jignit, susţinând că nu protestează corect, adică se hrăneşte pe ascuns. Degradant! Ce m-am întristat mai mult este că nimeni de la Crucea Roşie nu l-au vizitat. Ştiam că această organizaţie poate mai mult decât să facă evenimente de PR, dar ce ştiu eu? Nu sunt de acord cu forma extremă de protest, dar nu pot decât să o respect şi să-i respect pe cei care au curajul ăsta. Azi am mai primit o lecţie de demnitate şi respect faţă de părinţi şi dreptate”, a scris Nicolae Şofîlcă pe Facebook.

Bogdan Neagu, greva foamei împotriva malpraxisului medical din Vâlcea, Foto: Nicolae Şofîlcă

În tot acest timp, la nivelul judeţului Vâlcea, autorităţile au tăcut. Nimeni, cu excepţia prefectului Florian Marin şi a unui parlamentar care i-a spus că n-are cu ce să-l ajute, nu a părut interesat sau măcar mişcat de strigătul său de ajutor.

Băiatul nu-şi doreşte decât să se ia măsuri împotriva celor pe care-i consideră vinovaţi de moartea unor pacienţi, printre care şi tatăl său. Se luptă de 10 ani să facă lumină în cel din urmă caz şi este ferm convins că are dreptate. Iar acum s-a alăturat şi altor cauze asemănătoare . De aceea, a şi creat Asociaţia Victimelor Malpraxisului Medical.

Bogdan a suspendat în această seară protestul său, dar spune că nu renunţă. „Mi-a scăzut foarte mult glicemia şi mă simt foarte rău. O să mă pun pe picioare şi voi relua protestul, nu imediat. Dar voi merge mai departe, la Bucureşti”, poate acolo cineva dovedeşte că „nu este nici surd, nici mut, şi-i pasă!”.