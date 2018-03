Cum învaţă copiii şi bătrânii din zona rurală a României să facă cumpărături pe internet

Vâlcea se află de câţiva ani pe primul loc în topul judeţelor în care se derulează două programe de educaţie financiară prin intermediul bibliotecilor publice locale, din mediul rural în mod special.





„Eu sunt Adriana, elevă în clasa a XII- a, profil economic, la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu din Drăgăşani, judeţul Vâlcea. Vin des la bibliotecă împreună cu colegele mele, pentru a lucra în echipă la diversele proiecte pe care le avem de făcut pentru şcoală. Am participat împreună cu clasa şi la prezentarea programelor de educaţie financiară ”BaniIQ” şi ”Banii pe Net”, în cadrul cărora am primit informaţii despre serviciile financiare şi despre administrarea bugetului propriu. Pot să spun că acum sunt mult mai atentă la oferte, la comerţul online, mă simt oarecum pregătită să-mi asum responsabilităţi, mai ales că de la anul voi fi studentă şi o să am de-a face mai des cu astfel de servicii. În plus de aceasta voi urma o facultate cu profil economic şi cu atât mai mult am fost interesată să particip la aceste programe, să mă familiarizez cu anumiţi termeni. Am răspuns cu plăcere solicitării doamnei bibliotecare în privinţa completării celor două chestionare, consider că nu neapărat un câştig material e important ci mai degrabă dobândirea unui bagaj de cunoştinţe care să te ajute şi să-ţi ofere încredere în tine în orice situaţie”, spune unul dintre cursanţii proiectelor derulate în cadrul Bibliotecii Municipale Drăgăşani, legat de cum este percepută utilitatea celor două programe.





„Cursul m-a învăţat să aleg site-uri mai sigure pentru plăţile online şi metoda cea mai eficientă de plată”, declară o altă elevă din Pietrari.





Bani IQ, lansat în 2012, este cel mai extins program de educaţie financiară la nivel naţional, iar Banii pe Net este primul program de educaţie despre comerţul electronic lansat în România, în 2014.





Adulţi, copii sau bătrâni învaţă cu ajutorul unui ghid, sub îndrumarea bibliotecarilor vâlceni, cum să facă tranzacţii pe net şi cum să-şi gestioneze eficient banii, dar şi să familiarizeze cu serviciile financiare.





În Vâlcea, ele au fost implementate începând cu 2014. La început au fost cursaţi toţi bibliotecarii şi implementate platformele pe calculatoarele din bibliotecile aflate în programul Biblionet, după care instructorii au plecat la „vânătoare de cursanţi”, ca să folosim o expresie a unuia dintre lectori.

Informaţiile financiare se transmit gratuit tuturor persoanelor interesate atât prin training-uri fizice sub forma unor seminarii, cât şi în format digital folosind platformele de training BaniIQ şi Banii pe net.

În primii doi ani, succesul, cel puţin la Vâlcea, a depăşit aşteptările, în sensul că peste 5500 de cursanţi în fiecare an au finalizat trainingurile şi au primit diplome. „Doi ani consecutiv s-au câştigat în Vâlcea premiile de 1000 şi respectiv 1500 de euro. Ştiu că unul dintre câştigători era şomer din Lungeşti.





De-a lungul acestor ani au existat foarte multe premii obţinute de cursanţii vâlceni - de ordinul zecilor sau chiar sutelor, constând în vouchere de 100, 300 şi 500 de lei, cu care şi-au putut cumpăra de pe diverse site-uri agreate ce au dorit. În plus, în fiecare an avem câte 5 - 6 bibliotecari care primesc constant un premiu de 100 de euro pentru cele mai bune rezultate.”, ne-a declarat Valentin Smedescu, din cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, responsabilul proiectului Biblionet.

În ceea ce priveşte vârsta cursanţilor, deşi regulile impuneau să aibă minim 14 ani, adresându-se cu precădere elevilor de gimnaziu şi liceu, la traininguri au participat şi copii din ciclul primar, însoţiţi de părinţi, la fel de curioşi să înveţe despre ce înseamnă un card, cum să-ţi planifici finanţele, chiar şi când acestea sunt minime, ce înseamnă cumpărături sigure, cum să nu ofere informaţii despre cardurile pe care le deţin, ce înseamnă internet banking, în ce condiţii pot să facă plăţi pe net şi multe altele.





Valentin Smedescu ne-a mărturisit că au existat şi cursanţi cu vârsta peste 70 de ani, atraşi mai mult de ideea că ar putea să câştige marele pemiu de 1500 de euro.

„Pentru cei mici este dedicat în mod special programul Banii IQ, care urmăreşte să-i înveţe ce este acela un buget, cum pot să aibă grijă de el, ce înseamnă profit, bugetul de cheltuieli, care este valoarea banilor, la ce folosesc...”, explică Smedescu.





De la an la an, din păcate, scade numărul bibliotecilor implicate şi al cursanţilor. Anul acesta, doar 20 de biblioteci vâlcene au raportat în termenul limită, cu peste 2200 de cursanţi, în contextul în care la demararea proiectului mai bine de 50 de instituţii vâlcene se înscriseseră în program, iar numărul de clienţi era peste dublu.

Pe de-o parte este şi vina platformelor, care nu s-au mai modificat între timp şi este cazul „să devină mai atractive”, pe de altă parte nici nu se mai oferă premiile tentante de la început. „Sunt importante, într-adevăr, pentru că acele vouchere erau motivante”, recunoaşte Vali Smedescu.





Nici bibliotecarii nu mai sunt interesaţi, fiindcă sunt puşi să facă şi alte sarcini, în afara celor pentru care au fost pregătiţi, în cadrul administraţiilor locale de la îşi primesc salariile. Aşa au ajuns bibliotecarii să se ocupe de asistenţă socială, de registru agricol, secretariat... „Nu avem nici o pârghie legislativă prin care să-i determinăm pe primari să-i lase să facă meseria pentru care au fost pregătiţi”, explică Valentin Smedescu.





Au existat şi situaţii în care primăriile, în subordinea cărora funcţionează bibliotecarii, n-au înţeles că o parte a acestor programe presupune muncă de teren pentru găsirea şi convingerea a noi cursanţi. Primarii au crezut că bibliotecarii se prefac că lucrează şi s-a pus problema desfacerii contractului de muncă, în situaţia în care vorbim despre bibliotecari premiaţi, în mai multe rânduri, pentru rezultatele obţinute.



La nivel naţional, cursurile se derulează în bibliotecile publice din 15 judeţe, iar 80% dintre acestea se află în mediul rural. „Judeţele cu cel mai mare număr de persoane care au finalizat training-urile în mediul rural sunt Vâlcea, Dolj, Suceava, Neamţ şi Mureş, unde există o reţea mai extinsă de biblioteci publice care au participat la program”, recunosc şi iniţiatorii programelor.



Cu ajutorul bibliotecarilor, programele BaniIQ şi Banii pe Net au ajuns în sate şi comune, transformând bibliotecile publice în centre de educaţie financiară, care contribuie „nu doar la sănătatea financiară a comunităţii, ci şi a întregii economii pe termen lung”, mai susţin iniţiatorii proiectului care recunosc că următorul pas urmărit este de bancarizare a zonelor rurale.