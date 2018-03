Bombă biologică abandonată de Direcţia de Sănătate Publică într-o clădire din centrul oraşului Râmnicu Vâlcea

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea susţin că n-au ştiut că deşeurile medicale au fost abandonate după dezafectarea clădirii.

„Până în 21 mai 2008 noi am avut sediul acolo (pe strada Carol I – n.r.), o parte din birouri. Clădirea a fost retrocedată unui domn din Bucureşti şi a trebuit să plecăm.

La data respectivă nu aveam nici o funcţie (de conducere – n.r.) în cadrul instituţiei şi nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu ştiu dacă ni s-a impus (să părăsească clădirea în 3 zile, după cum susţin unele surse – n.r.). Îmi amintesc că a trebuit să plecăm, dar nu cunosc alte amănunte.

Iar acum nu mai este nimeni din vechea conducere la noi. La acea dată era doctoriţa Gheniţă, care nu mai este la noi, doctorul Ion (Ion Mihail – fostul director al instituţiei – n.r.), care este la pensie şi domnul Ştefănescu era director economic. Deci, nu mai este nimeni şi nu pot să vă spun în câte zile a trebuit să ne mutăm”, ne-a precizat directorul DSP Vâlcea, dr. Lorena Mărgăritescu.

În ziua în care a fost sesizată, Direcţia de Sănătate Publică a şi igienizat zona, Foto: Adevărul

„Am mers şi am făcut igienizarea spaţiului. Am triat toate deşeurile care erau acolo”

În privinţa măsurilor care s-au luat după aflarea veştii legate de depozitul de risc biologic din centrul oraşului, actuala conducere a Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea a mai declarat pentru Adevărul: „Imediat ce noi am aflat de această problemă, am încercat să luăm legătura cu proprietarul, ca să ne permită accesul pe proprietate. Au încercat şi cei de la Primărie şi nu s-a putut lua legătura cu dânsul.

Apoi, de comun acord cu autorităţile locale, cu Poliţia Locală, am fost acolo pentru că era risc biologic. A trebuit să intervenim şi să luăm măsurile care se impuneau. S-a făcut o comisie, cu Poliţia Locală, cu Garda de Mediu, Primăria Râmnicului, Prefectura Vâlcea şi noi, am mers şi am făcut igienizarea spaţiului. Am triat toate deşeurile care erau acolo.”

„Am luat măsuri imediat ce s-a declanşat acţiunea”

Ce se va întâmpla cu deşeurile ne-a lămurit tot dr. Lorena Mărgăritescu: „Noi avem o firmă cu care avem contract pentru deşeuri cu potenţial infecţios. Am vorbit cu dânşii şi toate vor fi preluate astăzi (28 martie - n.r.).

Igienizarea s-a făcut, noi am triat, nu rămâne decât să ridice deşeurile cu potenţial infecţios care acum sunt la noi. Celelalte menajere au fost triate deja, depuse în saci, cele infecţioase sunt puse în cutii, exact cum prevede legislaţia.

Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa, n-am ştiut până acum că mai există rămăşiţe, să zic aşa, ale urmelor noastre în zona respectivă, dar v-am zis am luat măsuri imediat ce s-a declanşat acţiunea.”, a ţinut să mai precizeze şefa DSP Vâlcea.

Întrebată despre cine avea obligaţia de a igieniza locul la vremea respectivă, doctoriţa Mărgăritescu a recunoscut: „Când te muţi dintr-o locuinţă, normal aşa este, trebuia rezolvată situaţia atunci. Dar nu ştiu ce s-a întâmplat. Amănunte puteţi solicita la fosta conducere. Noi am făcut ce ne-a stat în putinţă şi de comun acord cu autorităţile ca să putem rezolva problema în timp util. Sper să fie bine. Am rezolvat în aceeaşi zi în care am aflat. Vă daţi seama ce şoc am avut când am aflat, că nici nu înţelegeam unde este, când am fost sunată de consilierii de la Prefectură.”

Materiale sanitare cu risc infecţios descoperite în clădire, Foto: Youtube TV VL 1

Deşeurile sanitare ar fi trebuit să ajungă la firma care colectează material cu risc infecţios

Am dorit să aflăm de când erau expirate materialele sanitare găsite şi care este procedura în legătură cu depozitarea acestora: „Erau materiale sanitare expirate din 2003 – 2004, aşa mi-au spus colegii care au fost la trierea lor. Noi nu avem atât de multe încât să le păstrăm o perioadă mai lungă. În momentul în care le primim noi le şi distribuim medicilor de familie – vaccinurile şi seringile corespunzătoare.

Dacă ne rămân, merg la firma care colectează material cu potenţial infecţios, deşi nu ne rămân.”, ne-a mai spus directorul DSP care n-a putut să ne ofere o explicaţie legată de colectarea materialelor cu risc infecţios pe o perioadă atât de lungă, până în 2008: „Nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu vă pot da nici o relaţie, nu ştiu ce s-a întâmplat atunci.”

Şcoli, muzee, biblioteca şi instituţii judiciare în imediata apropiere

În apropierea bombei cu risc biologic, din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, se află o grădiniţă – „Toţi sfinţii” şi două instituţii judiciare – Judecătoria şi Tribunalul Vâlcea. Pe lângă clădire trec zilnic, în drum spre şcolile care se află pe aceeaşi stradă, la câteva sute de metri distanţă sau către Biblioteca Judeţeană ori muzee, mii de copii.

Clădirea în care s-a făcut descoperirea aparţine unei persoane care locuieşte în Bucureşti. Aceasta a fost somată în mai multe rânduri să se ocupe de igenizarea locului, potrivit autorităţilor locale.

În interiorul clădirii, au fost descoperite medicamente şi vaccinuri produse de Institutul Cantacuzino şi expirate de 15 ani, seringi şi eprubete, aruncate pe jos, multe desigilate.

La plecare, DSP era obligată să facă igienizarea clădirii

Corpul de Control al Prefecturii, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică, ai Primăriei Râmnicu Vâlcea şi comisari de la Garda de Mediu au făcut o inspecţie a zonei, în urma unei sesizări făcută de un post local de televiziune.

Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea a funcţionat în clădirile de pe strada Carol I, căci sunt mai multe în aceeaşi curte, până în 2008. După plecarea chiriaşilor, acestea au fost lăsate în paragină de actualii proprietari.

Deşi la plecare ar fi trebuit să facă igienizarea, conducerea instituţiei nu a luat nici o măsură în acest sens. Nici proprietarul nu a făcut demersuri, deşi a fost notificat de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Somat de către Primărie, proprietarul bucureştean a tăiat verdeaţa şi a lăsat clădirile în paragină

Irena Bolgar, reprezentant al Primăriei Râmnicu Vâlcea a declarat că actualul proprietar a fost somat de către instituţia pe care o reprezintă şi de către Disciplina în Construcţii, dar singura reacţie a fost de a tăia vegetaţia crescută excesiv în curte. Construcţiile însă nu au fost reabilitate.

Ulterior, a fost notificată Direcţia de Taxe şi Impozite pentru supra-impozitare. „Până acum nimeni nu s-a plâns, n-a existat nici o sesizare, acestea sunt demersurile pe care le-am făcut din proprie iniţiativă cu toate clădirile care sunt lăsate în paragină. Proprietarul nu a revenit la noi cu nici un fel de adresă, explicaţii, de aceea s-a ajuns la supra-impozitare. În afară de aceasta va primi şi o amendă”, a mai precizat reprezentanta Primăriei.

Locul pe unde intrau oamenii străzii şi unde s-au găsit deşeurile medicale, a adăpostit camera frigorifică a DSP Vâlcea, Foto: Adevărul

Oamenii străzii, printre gunoaiele rămase în urma analizelor pentru combaterea îmbolnăvirilor

Neştiind la ce risc se expun, în clădire şi-au găsit adăpost şi câţiva oameni ai străzii.

Locul prin care intrau, aflat în spatele clădirii de la stradă, a găzduit pe vremuri camera frigorifică pentru vaccinuri şi alte produse ale DSP Vâlcea.

Surse în domeniu, contactate de reporterul Adevărul refuză să creadă că printre lucrurile lăsate în urmă se afla altceva decât recipiente de laborator, fiindcă tot ce se lucra la bacterologie şi serologie era sterilizat înainte de a fi înlăturat.

Acestea ne-au mai declarat că nu cred că au existat seringi folosite sau alţi factori de risc şi bănuiesc că erau doar produse expirate din magazie.

Fostul Sanepid dat afară din clădire după un război îndelung în instanţă

În locaţia de pe strada Carol I, au funcţionat până în 2008 birourile de supraveghere şi control ale bolilor transmisibile, factori de mediu, inspecţia sanitară de stat, precum şi laboratoarele Autorităţii de Sănătate Publică ce desfăşura analize specifice, în scopul combaterii îmbolnăvirilor în rândul populaţiei.

Până atunci, Direcţia de Sănătate Publică funcţionase în mai multe clădiri. Apoi, când s-a realizat că pretenţiile proprietarului clădirii sunt prea mari: a crescut chiria, apoi s-a cerut o sumă uriaşă pentru vânzarea ei şi ulterior s-a ajuns la retrocedarea prin instanţă, s-a demarat construcuţia unui sediu dedicat în care funcţionează acum DSP Vâlcea.

Scurt istoric al clădirii cu risc biologic

În 2006, direcţia a pierdut procesul de retrocedare cu proprietarii clădirii – urmaşii unei familii renumită în urmă cu un secol în Râmnic – Simian, deşi primul proprietar a fost avocatul Vasile Tretinescu, fost senator între anii 1926 – 1927. Imobilul a fost vândut în 1933, iar în 1950 a fost naţionalizat.

Revendicarea în instanţă a durat câţiva ani şi nu a fost lipsită de incidente, din cauza numelui celui de-al doilea proprietar al clădirii. Şi reprezentanţii direcţiei şi cei ai proprietarilor au solicitat în instanţă despăgubiri care se ridicau la acea vreme la peste 900 de milioane lei, unii pe motiv că au investit aceşti bani pentru renovarea şi reabilitarea clădirii, ceilalţi pentru că mai mulţi ani nu au putut să se bucure de drepturile lor de proprietari. S-a ajuns cu procesul până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care nu a fost de acord cu nici una din pretenţii, dar a dat câştig de cauză celor care au revendicat casa.