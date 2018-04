VIDEO Unde creşte cea mai bătrână magnolie din România. Fabulosul arbust a atins 100 de ani şi provoacă accidente. „Oamenii opresc maşina s-o fotografieze“

Cea mai bătrână magnolie din România a înflorit în acest an pentru a o suta oară, iar spectacolul oferit de florile mari şi albe atrage zilnic zeci de curioşi care vin s-o fotografieze, în Câmpina, judeţul Prahova. Nu trece zi, spune Vasile Tănase, actualul proprietar al arbustului exotic, fără să se întâmple un accident pe strada unde se află bătrâna magnolie.

”Opresc maşina în faţa casei să facă fotografii magnoliei, fără să fie atenţi că în spate mai sunt alte maşini. Ei sunt cu ochii la flori, nu la trafic”, spune Vasile Tănase.

Fost ambasador al României în Bulgaria, Vasile Tănase a cumpărat casa de la Câmpina în curtea căreia se află bătrâna magnolie doar de câţiva ani. Când a făcut curăţenie în podul locuinţei, susţine că a găsit documente cu privire la istoricul clădirii şi implicit al magnoliei.

”În anul 1917-1918 a fost plantată. Am această informaţie din istoricul casei. Primului proprietar al casei este şi primul proprietar al Turnătoriei din Câmpina. Pe timpuri aici era o gârlă care trecea prin mijlocul curţii. Eu am vrut să sap un puţ şi nu am putut. Am găsit numai bolovani de râu. În decursul anilor niciunul dintre proprietarii care au fost aici nu a îngrijit-o. Din cauză că nu i-au dat o alură cum trebuie, o ţinută, ea a crescut haotic. Cu noroc, această magnolie din Câmpina din câte ştiu eu este cea mai mare din Europa. Mai există una în Turcia, dar nu aşa de mare cu o coroană atât de mare ca aceasta”, susţine Vasile Tănase.

Pasionat de grădinărit, Vasile Tănase susţine că, cel mai probabil clima din Câmpina a ajutat magnolia, o plantă mare iubitoare de soare, să reziste peste ani, fără o îngrijire aparte.

”În primul rând clima din Câmpina, cel mai însorit oraş din România, a ajutat ca această magnolie să reziste atât de mult timp. Magnolia iubeşte lumina şi soarele”.

Când vine vorba de îngrijiri speciale, noul proprietar al magnoilei susţine că planta nu are nevoie de intervenţii din partea omului, ”natura fiind cel mai bun arhitect”.





”Nu se pune foarfeca pe ea sau ferăstrăul (...) crenguţa se usucă indiferent cât ar fi de groasă. Trebuie să te sui în pom şi să loveşti un pic cu degetul şi ea se rupe. De unde s-a rupt, iese un vlăstar”.

Magnolia se află în Câmpina, pe strada Vasile Alecsandri. Din păcate, ciclul de înflorire din acest an este pe final, dar florile vor mai rezista încă 4-5 zile.