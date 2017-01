Un pompier din Prahova, declarat salvatorul anului: „Auzeam gheaţa cum pârâie sub noi“

În data de 3 februarie se împlineşte un an de când trei oameni, doi adulţi şi un copil în vârstă de 9 ani, au fost la un pas să moară în apele îngheţate ale unui lac din Câmpina. Ei sunt în viaţă acum datorită unui pompier de la ISU Prahova care a avut curajul să sară în ajutorul victimelor, conştient că fiecare secundă petrecută în apa rece putea provoca o tragedie. Plutonierul major Viorel Daniel Şuşu, care activează de zece ani în cadrul ISU Prahova, a fost decorat cu titlul de „Salvatorul de onoare al anului“, pentru actul său de eroism.

Pe 3 februarie 2016, la ora 15.30, pompierii de la Câmpina au fost solicitaţi să intervină pentru a scoate din Lacul Bisericii mai multe persoane care căzuseră în apa îngheţată. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Un băieţel în vârstă de 9 ani, suferind de autism, a fugit de lângă mătuşa sa, împreună cu care se afla în parc, şi a pornit singur pe crusta de gheaţă a lacului, fără să realizeze pericolul la care se expune. Femeia, disperată, a strigat la copil să se întoarcă, doar că acesta nu i-a ascultat sfatul, aşa că a fost nevoită să meargă după el până în mijlocul lacului, moment în care gheaţa s-a crăpat şi amândoi au căzut în apă. Un martor care a văzut ce se întâmplase a încercat să dea o mână de ajutor, dar a căzut şi el în lac.

„Luca a zărit atunci ceva strălucind şi a încercat să ajungă acolo. I s-a părut lui ceva deosebit, dar era apa care se vedea printr-o spărtură în gheaţă făcută de pescari. A băgat piciorul să verifice ce este şi a căzut. I-am spus să se ţină cu mâinile de gheaţă şi să nu dea drumul pentru că cineva va veni să ne ajute“, povesteşte Eliza Georgescu, mătuşa băieţelului. Pompierii de la ISU Prahova au intervenit prompt. De serviciu în acea zi era şi plutonierul major Viorel Daniel Şuşu.

Targă transformată în sanie

Conform procedurilor, pentru salvarea victimelor aflate în astfel de situaţii, ar fi trebuit mai întâi spartă gheaţa formată deasupra lacului, pentru a permite unei bărci cu motor şi scafandrilor să se deplaseze până în apropierea persoanelor aflate în apă. Viorel Şuşu şi-a dat seama că intervenţia ar fi durat mult prea mult, aşa că a luat decizia, împreună cu colegii săi, să improvizeze. Afară era frig, iar apa nu avea mai mult de trei grade, astfel că victimele erau la un pas de un şoc hipotermic.

„Am luat o targă din plastic uşoară, am pus-o pe gheaţă, iar eu m-am aşezat pe ea pe burtă. Colegii mei m-au tras de pe margine cu o sfoară până am ajuns la victime, pe care le-am adus la mal în acelaşi mod, mai întâi bărbatul, apoi copilul şi în cele din urmă femeia. A fost dificil, pentru că poziţia era incomodă şi auzeam gheaţa cum pârâie sub noi. În astfel de momente nu ai timp să te gândeşti că eşti erou, îţi faci datoria şi atât“, spune plutonierul major Şuşu.

„Oameni căzuţi în apă mai scosesem până atunci, dar niciunul în viaţă“, mărturiseşte pompierul. Plutonierul major Viorel Şuşu are 31 de ani şi a fost angajat la ISU din sursă externă în 2007. „Eram sportiv de performanţă, făcusem schi şi mi s-a părut că aş putea să fac faţă în această meserie, că mi se potriveşte. Nu am ştiut despre ce este vorba decât atunci când am participat la acţiuni de salvare. Faptul că lucrezi într-o echipă contează cel mai mult, pentru că de unu singur nu ai putea cum să faci faţă“, explică pompierul.