O tentativă de omor, 11 suspecţi şi niciun vinovat. Răzvan Cosma, tânărul snopit în bătaie în faţa clubului Presij din Ploieşti, aşteaptă de opt ani să i se facă dreptate

Deşi există un dosar de tentativă de omor, acesta se judecă încă la Tribunalul Prahova şi este departe de final. Judecătorii ploieşteni nu au reuşit încă, după şapte ani de proces, să stabilească vinovaţii. În tot acest timp, Răzvan s-a luptat să-şi recapete viaţa pe care a avut-o până la vârsta de 23 de ani, când, din cauza loviturilor primite la cap, a rămas cu o semipareză pe partea stângă a corpului.

Răzvan are acum 31 de ani, a urmat cursurile unei facultăţi, dar încă nu şi-a făcut un rost în viaţă. Cariera sportivă este compromisă, iar faptul că îşi mişcă mână şi piciorul mai greu, nu-l ajută deloc să-şi găsească un loc de muncă. Singura lui speranţă este ca judecătorii să-i facă dreptate şi să-i pună să plătească daune morale pe cei care l-au nenorocit.

“Mai are momente în care intră în depresie”

Toată această poveste începe în seara de Crăciun din anul 2008, într-un club din Ploieşti unde mai mulţi tineri participau la o petrecere. Răzvan Cosma, atunci în vârstă de 23 de ani, cunoscut drept un dur al Ploieştiului, datorită carierei sale de boxer, intră în conflict cu mai multe persoane. Cearta degenerează în faţa clubului, unde Răzvan este trântit la pământ şi călcat în picioare la propriu şi bătut cu o rangă din metal. Nu mai puţin de 11 persoane, printre care s-a aflat şi o fată, l-au atacat pe Răzvan.

Din cauza loviturilor primite, Răzvan Cosma s-a aflat în comă timp de şase luni. Medicii din România nu i-a dat nicio şansă de supravieţuire, dar norocul tânărului a fost că familia şi prietenii au făcut atunci un efort şi l-au transferat la o clinică din Germania. Răzvan şi-a revenit, dar a rămas cu un handicap.

“Are o semipareză pe partea stângă. Nu-şi mişcă aşa cum trebuie mâna şi piciorul. Mai are momente în care intră în depresie, vă daţi seama, şi are nevoie de psiholog. Am făcut opt ani recuperare, facem şi acum, dar mai puţin, pentru că totul este foarte scump. În tot acest timp, cei care l-au bătut şi-au făcut afaceri, şi-au deschis firme în ţară şi străinătate, alţii au făcut prostii în ţară şi străinătate. Ei sunt liberi şi ne sfidează”, a declarat Cornel Cosma, tatăl lui Răzvan.

Un viciu de procedură anulează condamnările

Nemulţimirea familiei tânărului bătut în noaptea de Crăciun din anul 2008 este cât se poate de justificată. În această cauză, au fost trimişi în judecată în data de 7 august 2009, 11 persoane sub acuzaţia de tentativă de omor.

În 14 iunie 2013, instanţa de fond, adică Tribunalul Prahova, dă o primă sentinţă în proces şi totul părea în avantajul lui Răzvan Cosma. Cei 11 inculpaţi, printre care se aflau indivizi cunoscuţi în Ploieşti pentru agresivitatea lor, Suraj Nicolae, zis “Suraj al lui Somerta”, Cătălin Danciu, Ciprian Danciu, Constantin Rădulescu, zis “Flu-Flu”, Edmond Florin Ioniţă, zis “Uscatu”, Lucian Matei, Nedelcu Iulian Florin, Adrian Florin Constantin zis “Toyota”, Alin Alexandru Cojanu, Ionuţ Ciprian Haită, zis “Pişcot” şi Gabriela Cristina Ene au fost găsiţi vinovaţi şi au fost condamnaţi la închisoare cu executare.

Pedepsele date de Tribunalul Prahova au fost mari, între zece şi şase ani pentru fiecare inculpat. În plus, şi poate ceea ce era mai important, pentru prima dată o instanţă din Prahova acordă despăgubiri morale şi materiale consistente. În total vinovaţii au fost condamnaţi să plătească 180.000 de euro daune morale şi alte 43.000 de euro daune materiale victimei. Cu aceşti bani Răzvan Cosma ar fi putut să-şi asigure un viitor decent şi să-şi plătească tratamentul şi recuperarea medicală de care avea nevoie pentru a redeveni un om normal. N-a fost să fie.

Judecătorul şi-a dat demisia, audierile inculpaţilor, relaute pentru a treia oară

În urma contestaţiei care s-a judecat la instanţa superioară, Curtea de Apel Ploieşti a descoperit un viciu de procedură şi a decis retrimiterea dosarului la instanţa de fond, astfel că în data de 2 februarie 2014, procesul se reia de la zero. Martorii, inculpaţii şi victima sunt audiaţi din nou.

“Suntem în situaţia în care va trebui să o luăm de la capăt pentru a treia oară, după ce judecătorul care a avut dosarul până acum şi-a dat demisia. Acum a preluat cazul un alt judecător, aşa că inculpaţii trebuie să dea din nou declaraţii. Cred ca au dat declaraţii de cinci ori până acum. Ce să mai declare? Efectiv suntem în acelaşi loc în care eram şi acum şapte-opt ani când a început procesul”, a explicat Cornel Cosma.

Următorul termen în cauză a fost stabilit în data de 5 ianuarie, dar cu siguranţă nu va fi finalul acestui proces. Indiferent de ce va decide Tribunalul Prahova, sentinţa nu va fi una definitivă, ci va urma cu siguranţă o contestaţie care se va judeca din nou la Curtea de Apel.

Chiar dacă sunt trimişi în judecată pentru tentativă de omor, o faptă săvârşită cu violenţă, cei 11 agresori sunt în libertate. Unul dintre aceştia, Ionuţ Adrian Haită zis Pişcot a fost arestat preventiv în luna august a acestui an într-un alt dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT din Ploieşti. Pişcot este urmărit alături de alte şapte persoane, într-un dosar de trafic de persoane. În data de 13 decembrie Pişcot a fost plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a Tribunalului Prahova.