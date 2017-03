Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, n-a avut putere să-şi anunţe tatăl imediat despre moartea mamei: „Mama şi-a dat ultima suflare la mine în braţe“

Marian Manole, fratele mai mare al Mădălinei, spune că în ultima saptămână a trecut printr-un coşmar, de când starea de sănătate a mamei s-a înrăutăţit vizibil. Mai mult, Marian a povestit că bătrâna, ajunsă la vârsta de 71 de ani, i-a murit în braţe.

„Dacă nu meregeam sâmbătă seara la ea să văd cum se simte, murea singură în spital. Mama şi-a dat ultima suflare la mine în braţe. Va rog să mă credeţi că am simţit cum îmi moare mama. O ţineam la piept şi ea mă strângea de mână”, a povestit, cu lacrimi în ochi, fiul Eugeniei Manole.

Eugenia Manole a ajuns la Spitalul Municipal Schuller din Ploieşti în urmă cu zece zile, unde a şi rămas internată până sâmbătă seara, când a decedat. Un cancer la plămâni cu multiple metastaze a fost ceea ce a doborât-o pe femeie, boala având o evoluţie galopantă.

Familia a încercat să-l protejeze pe Ion Manole, tatăl Mădălinei, până în ultima clipă. Fiul, Marian, a declarat că nu a avut curajul să-şi anunţe tatăl că soţia lui nu mai este în viaţă decât duminică dimineaţa.

„Tata este sub tratament după ce, în urmă cu un an a suferit un accident vascular cerebral. Mama s-a luptat cu el şi ea l-a pus pe picioare. Nu am avut curajul să-i spun decât duminică dimineaţă. Sâmbătă, am ajuns acasă după ora unu noaptea, dar i-am spus că trăieşte, dar să ne pregătim pentru ceea ce este mai rău. Abia duminică am putut”, a mărturist Marian.



Eugenia Manole va fi înmormântată, marţi, 7 martie, în cimitirul Bolovani, acolo unde se află şi cavoul Mădălinei.