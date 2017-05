Jaf în stil mafiot în Prahova. Au acţionat la pont şi au furat peste 70.000 de euro din casa unor bătrâne bolnave

Tâlharii, rămaşi până în prezent neidentificaţi, au rămas în casa femeilor timp de două ore, timp în care au scotocit peste tot să dea de urma banilor.

Valerica Perjeriu (82 de ani) este imobilizată la pat de o boală care nu-i mai permite să se deplaseze, iar fiinca ei, Liliana (51 de ani), bolnavă psihic, au fost forţate şi ameninţate de tâhari să spună unde au ascuns banii. Cel mai probabil atacatul a fost dat la pont, pentru că cele două tocmai ce vânduseră o suprafaţă mare de teren, peste opt hectare. N-auu vrut să ducă banii, peste 70.000 de euro, la bancă, aşa că i-au ascuns într-o pungă, într-un şifonier plin cu haine şi lenjerii de pat. Aici i-au şi găsit hoţii care au fugit, lăsând în urma lor ranga metalică de care s-au folosit să pătrundă cu forţa în apartament.

Imediat ce s-au văzut singure în casă Valerica şi Liliana au cerut ajutorul unui vecin de la etajul superior, care are de regulă grijă de cele două. Acesta a declarat că a găsit casa pur şi simplu devastată, iar cele două femei erau foarte speriate şi dezorientate.

Cristinel Constanda, vecinul, spune că nu este pentru prima oară când Valerica şi Liliana Perjeriu sunt atacate de hoţi. Ultima dată s-ar fi întâmplat chiar recent, dar atunci hoţii au încercat să fure bijuteriile de familie, dar fără succes. Mai mult, spune Cristinel, fiica bătrânei, ar fi fost constant victima golanilor de cartier care o păzesc aproape în fiecare lună, în ziua în care primeşte pensia. Pentru că este neajutorată, Liliana nu se poate apăra, iar oamenii legii, deşi alertaţi de fiecar dată, nu au rueşit să identfice niciun suspect.

Cristinel Constanda, vecinul care are grijă de cele două femei atacate de hoţi FOTO Diana Frîncu

“La patru dimineaţa m-a sunat doamna. Am răspuns la telefon şi mi s-a spus că au intrat hoţii, că i-au spsart casa. În momentu acela am luat telefonul şi am sunat la 112. Când mi-au răspuns mi-au spus să rămân în telefon şi coboară să vezi dacă este vreo victimă. Am coborât, iar fata doamnei mi-a deschis uşa şi am văzut că femeile erau în regulă, dar casa era toată dărâmată. Le-am spus asta celor de la 112 şi în câteva minute Poliţia era în spatele blocului şi a bătut cu lanterna în geam. Bătrâna mi-a spusn că o fată i-a pus mâna la gură şi i-a spus să tacă din gură şi i-a spus să tacă şi să nu mai strige. Fata mi-a spus că era cu mânuşi în mână, cu măşti pe faţă şi că a ţinut-o şi pe ea cu mâna la gură şi a obligat-o să spună unde sunt <<banii ăia mulţi>>” a povestit Cristinel Constanda, vecinul care are grijă de cele două femei.

Bărbatul a precizat că “toată lumea” ştia că cele două femei au foarte mulţi bani şi de aceea au fost urmărite luni de zile de mai multe persoane care îşi ptereceau frecvent timpul în curtea din faţa blocului.

“Ele aveau bani şi înainte să vândă terenul pentru că acesta era dat în arendă şi luau cam 170 de milioane de lei, asta este ceea ce ştiu de la doamna. Tot timpul fata avea bani în portofel. Ştiu că a scos bani de la bancă, vreo 140 de milioane, iar în zece zile fata n-a mai avut un leu, şi nu a cumpărat nimic de banii aceştia în casă. A venit cu seminţe, cu pliculeţe de nes, cu cafea, cu sucuri că aşa bea ea nu a cumpărat ceva de valoare”, a adăugat Constanda.

Şi oamenii care locuiesc în acelaşi bloc cu cele două femei spun că fiica bătrânei era urmărită şi chiar atacată de hoţi aproape de fiecare dată când mergea la cumpărături în oraş.

Mai mult, vecinii sunt revoltaţi de faptul că poliţiştii din Urlaţi nu au reuşit să găsească tâlharii care nu au atacat doar familia Perjeriu, ci au furat în repetate rânduri şi din garajele construite în spatele blocului.

De data aceasta cauza a fost prealuată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Urlaţi şi se fac cercetări pentru tâlhărie calificată, dar, până în prezent, suspecţii nu au fost identificaţi.