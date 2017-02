Extravaganţele beizadelelor şefilor din Poliţia Prahova. Petreceri cu vedete, excursii de lux şi dosare penale

Este vorba despre Mădălin Bach, cunoscut drept Bach Jr., băiatul lui Iulian Bach, fost comandant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, un tânăr care a devenit clientul fidel al instanţelor de judecată. Acesta parcă a făcut întrecere cu Daniel, fiul unui alt şef din Poliţia Prahova, Ionel Trandafirescu. Acesta din urmă a ocupat ani la rând funcţia de adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie Prahova până în primăvara anului 2016, când a decis să se pensioneze.

Deşi taţii lor au avut o carieră nepătată de anchete penale, aşa cum s-a întâmplat cu alţi comandanţi ai Poliţiei Prahova, cei doi juniori au ţinut mult timp prima pagină a publicaţiilor locale, dar şi naţionale, din cauza unor scandaluri fie mondene, fie penale.

Excursii de lux în China şi Dubai

Daniel Trandafirescu a intrat în atenţia opiniei publice nu neaparat ca avocat, ci ca iubit al Danielei Crudu. Acesta a fost surprins cu ceva ani în urmă la braţul vedetei de televiziune, deşi în acea perioadă era căsătorit. Presa centrala titra atunci că Simona Trandafirescu, soţia sa, l-ar fi părăsit din cauza aceastei aventuri.

Fiul fostului adjunct al comandantului Inspectoratului Judeţean Prahova, Ionel Trandafierscu, Daniel s-a bucurat de tot luxul încă de la vârsta la care prietenii din generaţia sa abia îşi perimiteau o maşină second hand. A condus numai maşini de scumpe, pe lista sa fiind chiar şi un Ferrari, a vizitat lumea în lung şi-n lat, dovadă în acest sens fiind fotografiile postate chiar de el pe contul de facebook.

Se pare că partea asiatică l-a fermecat cel mai mult: s-a fotografiat când în Dubai, când în China, când în plin deşert, destinaţii exotice extreme de costisitoare. N-a dus lipsă nici de prieteni celebrii, printre care s-a aflat chiar şi Gigi Becali sau Adrian Minune, dar şi oameni de afaceri controversaţi şi amintim aici doar pe Răzvan Alexe, individul trimis în juecată în dosare în care greii din Prahova au fost acuzaţi de corupţie.

De la petreceri cu Minune şi Becalli, în spatele gratiilor

Anturajul acesta periculos din care părinţii săi nu l-au putut scoate se pare că i-au adus şi necazul în viaţă. A fost arestat în 2013, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi contrabandă cu ţigări.

A fost cooptat în această reţea de contrabandişti condusă de Ion Guşan, zis Nicu Patron, pentru a asigura protecţia pe zona judeţului Prahova. S-a ocupat şi de “întocmirea documentelor de chemare în România a mai multor cetăţeni moldoveni aflaţi pe paliere de execuţie în cadrul grupării, a căror prezenţă pe teritoriul României era necesară pentru activităţi punctuale dispuse de liderii acesteia” au specificat procurorii DIICOT care sau ocupat de acest caz. Trandafirescu jr. a fost condamant la cinci ani de închisoare în dosarul traficanţilor de ţigări, decizia Curţii de Apel Bucureşti nefiind una definitivă.

Mama lui Daniel Trandafirescu este magistrat, în prezent judecător la Tribunalul Prahova, dar în urmă cu mai bine de zece ani a condus Penitenciarul de Femei de la Târgşor.

Bach Jr., rebelul Ploieştiului

Cel de-al doilea copil teribil din Prahova, şi el tot fiu de şef de Poliţie, este Bach Jr. Acesta nu a jucat pe cai mari, nu a fost implicat în dosare de renume şi nu a pozat alături de vedetele momentului, însă este la fel de celebru din cauza deseleor scandaluri în care a fost implicat. De la certuri pe nota de plată de la restaurant până la fapte de înşelăciune şi fals, sunt acuzaţiile care i-au tot fost aduse acestui tânăr din 2007 încoace.

Aproape că s-a pierdut numărul dosarelor aflate pe rolul instanţelor penale şi civile din Prahova care îl au ca inculpat pe Mădălin Bach. Are amenzi neplătite pentru abateri de la legea circulaţiei sau pentru deranjarea ordinii şi liniştii publice cu duiumul, motiv pentru care mai multe Primării din Prahova l-au dat în judecată pentru a-şi recupera banii.

Lăsând la o parte “găinăriile”, Bach Jr. a fost urmărit penal şi trimis în judecată în patru dosare penale în care este acuzat de înşelăciune sau fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În ianuarie 2013 Mădălin Bach a fost arestat preventiv la propunerea Judecătoriei Ploieşti într-un dosar în care era acuzat de infracţiunea de înşelăciune. Se vorbea atunci că tânărul rebel ar fi reuşit să obţină credite cu ajutorul unor documente falsificate. În septembrie acelaşi an, Bach Jr. este arestat din nou într-o altă cauză în care este acuzat de uz de fals.

Practic pe lista victimelor sale se alfă cele mai mari companii de telefonie mobilă, dar şi reprezentanţe ale unor bănci comerciale, de la OTP Bank, Citibank Europe, BRD sau Banca Comercială Carpatica.

Cele patru dosare ale tânărului nu s-au finalizat. Se află încă pe rolul instanţelor, fie la Judecătoria Ploieşti, fie la Tribunalul Prahova.

Condamnat pentru fals în înscrisuri

În ianuarie 2017, Bach JR a Bach Jr. a fost găsit vinovat de Judecătoria Ploieşti de tentativă de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi a fost condamant la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este una definitivă. Tânărul mai are o condamnare pe fond, tot de închisoare cu suspendare, astfel că, după ce se vor judeca apelurile, Mădălin Bach va ajunge cel mai probabil în spatele gratiilor. Conform legii, un inculpat nu poate beneficia de suspendarea executării pedepsei în două dosare diferite. Pedepsele se cumulează şi se vor executa în regim de detenţie.

Fiul comisarului şef Iulian Bach a fost obligat de instanţă să facă muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriilor din Valea Călugărească şi Boldeşti Scăieni şi asta pentru că datorează acestor entităţi peste 10.000 de lei, bani din amenzile primite şi neplătite fie pentru viteză la volan, fie pentru scandaluri. La Judecătoria Ploieşti, în cadrul instanţei civile, au fost înregistrate opt astfel de cauze pe numele lui Mădălin Bach în care se cere înlocuirea amenzii cu muncă în folosul comunităţii.