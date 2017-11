Cine era tânăra găsită moartă pe un câmp de la marginea Autostrăzii Soarelui

Descoperirea macabră a fost făcută în data de 11 octombrie, de un tractorist care lucra pe câmpul de la marginea A2, pe raza judeţului Călăraşi. Acesta a fost cel care a anunţat autorităţile atunci când a dat peste trupul fără viaţă al tinerei. Mirabela era dezbrăcată complet, iar hainele şi geanta sa au fost găsite la o distanţă de câteva zeci de metri. Surse apropiate de anchetă susţin că victima nu prezenta urme vizibile ale unei agresiuni, iar după efectuarea necropsiei s-a stabilit că tânăra consumase substanţe interzise.

Apropiaţii tinerei spun, sub protecţia anonimatului, că fata ar fi făcut o pasiune pentru un cântăreţ hip hop care susţine concerte sub pseudonimul Dilimanjaro. La concertul acestuia din Bucureşti ar fi plecat Mirabela în data de 10 octombrie, însă nimeni nu are o explicaţie în prezent la motivul pentru care a ajuns pe un câmp din Călăraşi.

Mirabela Cristian a terminat cursurile unei şcoli postliceale de asistent de farmacie, dar pentru că nu şi-a găsit un loc de muncă, a decis să plece, în luna februrie a acestui an, împreună cu iubitul său, în Danemarca, în speranţa că-şi va putea face un rost în viaţă într-o altă ţară. Ce s-a întâmplat în Danemarca este greu de precizat, tot ce se ştie în prezent este că tânăra a decis să se întoarc în ţară în această toamnă singură. Sunt prieteni care spun că, în perioada în care a fost plecată din România, tânăra ar fi luat legătura pe internet cu un bărbat român.

În ceea ce-l priveşte pe cântăreţul Dilimanjaro, tânăra îl aprecia şi la concertele lui mai fusese în trecut, spun apropiaţii. În data de 9 octombrie, ziua dispariţiei, Mirabela i-ar fi mărturisit bunicii sale că pleacă la Bucureşti la un concert, fără a preciza cât va rămâne în Capitală. De atunci, familia fetei nu a mai primit nicio veste de la Mirabela până în data de 11 octombrie, când şi-a sunat tatăl de pe un telefon pe care l-ar fi cerut de la o persoană rămasă deocamdată neidentificată. I-a spus atunci tatălul că este bine şi să nu se îngrijoreze. Mai apoi trupul tinerei a fost găsit pe un câmp din Călăraşi, la câţiva kilometri de A2.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz pentru moarte suspectă.