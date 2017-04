Şoferii TCE din Ploieşti anunţă greva generală pentru săptămâna viitoare. Directorul TCE cere mărirea tarifelor pentru scoaterea societăţii din criză

Din păcate, greva de astăzi a fost doar un preambul la ceea ce va urma săptămâna viitoare, anunţă liderii de sindicat ai transportatorilor, care susţin că, cel mai probabil miercuri, va fi declanşată greva generală. Se întâmplă acest lucru pentru că Primăria Municipiului Ploieşti şi Societatea de Transport în comun nu au găsit încă o soluţie pentru rezolvarea crizei.

„În prezent TCE nu are un buget care să acopere nevoile pe care societate le are. Avem datorii de peste 250 de miliarde de lei vechi. Asta înseamnă peste 5 milioane de euro. Am transmis o formă de buget către Primărie, dar acceastă formă nu este una care să rezolve revendicările noastre ” a declarat Nicolae Alexandri, directorul general al Societăţii de Transport în comun.

Acesta a adăugat că printre principalele revendicări ale sindicaliştilor se află şi o creştere a salariilor, solicitare care nu poate fi aprobată într-un viitor apropiat din cauza situaţiei financiare în care se află TCE.





Nicolae Alexandri, directorul general al TCE nu vede o rezolvare rapidă a crizei FOTO Diana Frîncu

„Principala nemulţumire a oamenilor este nerespectarea contractului de delegare a gestiunii realizării transportului în comun, de către cel care a delegat acest serviciu, şi anume Primăria Municipiului Ploieşti. Neaprobarea, în ultima perioadă a unor creşeri de tarif. O să vă spun că în aceste zile o să transmitem o propunere de creştere de tarife către Consiliul Local, el fiind cel care este în măsură să aporbe aş aceva. Totodată sunt drepturi salariale pe care le revendică sindicatele pe care eu nu pot să le aprob la acest moment ţinând cont de situaţia financiară a societăţii”, a explicat Alexandri.

Pe de altă parte, sindicaliştii transportatorilor ploieşteni sunt nemulţumiţi de activitatea Consiliului Local despre care spun că nu s-a implicat efectiv în rezolvarea sitaţiei financiare. În plus, spun aceştia, toate datoriile cu care se confruntă Societatea de Transport în comun reprezintă efectul respectării hotărârilor Consiliului Local, în niciun caz nu se datorează activităţii salariaţilor.

După sărbători, salariaţii TCE au spun că vor strânge semnături în vederea declanşării grevei generale.