Topul frunzelor comestibile: ce beneficii au pentru sănătate

Spanacul are extrem de multe vitamine. Frunzele de spanac conţin clorofilă în cantitate mare, alături de acid folic, vitamina B1, B2, B6, B9, PP, C, E şi K, caroten, protide, lipide, glucide, mucilagii, luteină, fier, precum şi o substanţă specifică numită spinacină. Preparatele din frunze de spanac contribuie la profilaxia sau ameliorarea unor afecţiuni cum ar fi: tusea, hipertensiunea arterială, scorbutul, rahitismul, acneea, anemia.

După cum precizează biologul Cristina Vlaicu, ”frunzele de păpădie au un conţinut semnificativ de calciu. O singura ceaşcă de frunze de păpădie taiate conţine 103 miligrame (10% din doza zilnică recomandată) de calciu, mai mult de exemplu decât se află în frunzele de nap, şi ele foarte benefice pentru organism. Frunzele de păpădie sunt o sursă foarte bună de antioxidanţi: vitamina A în forma carotenoidului antioxidant -betacaroten, dar şi de vitamina C, ce ajută la facilitarea absorbţiei de fier în organism. Frunzele de păpădie au un conţinut bogat de minerale. Conţin cantităţi importante de calciu şi fier, dar sunt şi o sursa buna de cupru, fosfor, potasiu şi magneziu”.

Frunze de sfeclă roşie conţin vitaminele A, C, E, vitamine din complexul B, minerale, amidon si hidrocarburi. În plus, acestea conţin o mare cantitate de fier, fiind întrecută doar de usturoi. Asimilarea fierului este favorizată de vitamina C, prezentă în toate părţile plantei. Frunzele de sfeclă roşie sunt foarte bogate in vitamine, fiind o sursa foarte bună de calciu şi fier natural.

Proprietăţile terapeutice ale frunzelor de urzică sunt datorate bogăţiei în unele substanţe bioactive între care predomină complexul de săruri minerale, în deosebi fier, magneziu, calciu, potasiu şi siliciu. În plus, există o mare cantitate de vitamina C (de 200 de ori mai mult decât în mere), precum şi alte vitamine importante cum ar fi K (cu acţiune antihemoragică), PP, complexul B şi provitamina A (beta-caroten).