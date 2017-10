Revolta patronului care vrea să angajeze 1.000 de oameni şi nu găseşte niciunul: „Nu producem nimic, dar ne considerăm o naţiune de milioane de IT-işti geniali“

Managerul unei companii producătoare de confecţii înfiinţate în 1992, care se numără printre cei mai importanţi contractori din România ai H&M, Zara, C&A şi Massimo Dutti, se plânge că se confruntă cu probleme mari în angajarea de muncitori competenţi, aflându-se frecvent în situaţia de a refuza comenzi. Ovidiu Baciu spune că are nevoie de 1.000 de oameni pentru cele două fabrici pe care le deţine şi este de părere că lipsa forţei de muncă specializate este cauzată de distrugerea sistematică a industriei.



Compania manageriată de baciu, Francesca Industries, deţine două fabrici - la Piteşti şi Topoloveni, cu o capacitate totală de producţie de 4,8 milioane articole pe an. „Am avea nevoie de 1.000 de oameni, dar ca să nu ne facem de râs am decis să trecem la AJOFM Argeş doar câteva sute. Este o aberaţie, nu avem de unde lua personal. Ne confruntăm cu problema forţei de muncă necesară activităţii noastre de mai mulţi ani. Media de vârstă în fabricile noastre este acum de 45 de ani. Până în 1989 era de 27 de ani în România. În sectorul textil au dispărut în acest an 15.000 de locuri de muncă şi n-a ţipat nimeni“, spune managerul.



Cauzele dispariţiei şcolilor profesionale



Ovidiu Baciu este de părere că ceea ce se întâmplă acum pe piaţa muncii este o consecinţă a distrugerii şi dispariţiei industriilor care a dus la dispariţia şcolilor profesionale. „Se laudă foarte mult în spaţiul public IT-ul şi turismul, dar nu s-a mai spus nimic despre meserii. S-a spus că s-a greşit atunci când au fost desfiinţate şcolile profesionale. Adevărul e că acestea au fost desfiinţate pentru că nu mai aveau elevi şi asta din cauză că industria cărora li se adresau a fost vândută la fier vechi. Am uitat în România ce sunt ăia strungari“, mai spune Baciu.



Din cauza lipsei de forţă de muncă în România, patronul are în plan o soluţie radicală, pentru a putea onora comenzile venite din exterior. „Ne gândim ca surplusul de comenzi să-l facem undeva până la urmă, nu ştiu încă unde, poate în Macedonia, Kosovo sau Republica Moldova“, precizează omul de afaceri.

„S-a dezvoltat un sistem bugetar imens“

Ovidiu Baciu (foto dreapta) se exprimă critic la adresa politicilor guvernamentale din România, acuzând că deciziile luate afectează firmele private: „O mare parte din sistemul bugetar este sistemul comunist al lui Ceauşescu, în miniatură. De ce spun asta? Pentru că acolo s-a mutat tot comunismul, acolo nici ca femeie de serviciu nu se poate angaja nimeni fără reţeaua de pile, relaţii şi cunoştinţe aferente sistemului. S-a dezvoltat un sistem bugetar imens care nu numai că nu produce nimic, dar în care nici nu se respectă nimic, nici Codul Muncii, nici un alt cod, nimic. Doar 13% din populaţia majoră, populaţia cu drept de muncă, este angajată la privat acolo unde se produce, restul de 87% sunt angajaţi la stat sau asistaţi social. Şi asta pentru că s-a renunţat la industrie şi, implicit, la acele profesii necesare în producţie şi care asigură prosperitatea unei naţii oriunde în lumea asta“.

În opinia lui Ovidiu Baciu, salariul minim trebuia stabilit de piaţă şi că venitul minim ar fi trebuit garantat doar pentru sectorul bugetar. Omul de afaceri consideră că sunt şi alte cauze pentru situaţia actuală dramatică din industria românească: „Poporul român n-a înţeles: cum să-l omori pe Ceauşescu şi să te salveze Ilescu? Niciunul dintre aceste două lucruri nu trebuia făcut“.

Profit considerabil în 2016

„În spaţiul public se vorbeşte prea des despre cât de buni suntem noi, românii, în IT şi nimic altceva. Aş vrea să vă spun ceva legat de acest aspect. Înainte de 1989 s-a anunţat odată că un elev din România a câştigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Matematică de la New York. Ştiţi ce a spus tata atunci? «Şi acum milioane de români vor spune, bă, ce buni suntem noi românii la matematică!». Aşa se întâmplă şi acum, ne uităm la televizor, nu producem nimic dar ne considerăm o naţiune de milioane de IT-işti geniali. Şi consecinţele se văd pe piaţa muncii. Toţi le vedem, dar nu face nimeni nimic“, adaugă Ovidiu Baciu.

Compania condusă de Ovidiu Baciu a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 54 milioane lei (12 milioane euro), un profit net de 2,1 milioane lei (475.000 de euro) şi are în prezent peste 300 de angajaţi. Francesca Industries lucrează în totalitate pentru export în sistem lohn sau ready made. Compania are peste 40 de clienţi din Marea Britanie, Suedia, Spania şi Franţa.

Salarii proaste în industria textilă

Salariile din industria textilă s-au situat pe un trend uşor ascendent în România, crescând în ultimii ani, însă acest lucru s-a datorat majorării salariului minim pe economie şi mai puţin evoluţiei pieţei muncii, deşi producţia de confecţii de tip lohn capătă o anvergură din ce în ce mai mare. Salariul de la care pleacă un muncitor necalificat dintr-o fabrică de producţie textile este cel minim pe economie – 1.450 de lei. Se adaugă bonusuri de performanţă, în funcţie de numărul de produse livrate, ore suplimentare, precum şi sporuri de noapte sau de weekend.