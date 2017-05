Cele mai bune 11 plante care ajută ficatul. Terapii naturiste eficiente şi la îndemână

Principalelele plante medicinale recunoscute pentru eficienţa lor în tratarea afecţiunilor ficatului sunt ciulinul, armurariul, anghinarea, rostopasca, păpădia, cătina, cicoarea, gălbenele, sunătoarea, coada şoricelului şi volbura.







Terapiile cu ciulin protejează ficatul de acţiunea distructivă a unor toxine puternice şi a alcoolului şi ajută la regenerarea celulelor hepatice.





“Flanoidele din compoziţia sa au un puternic efect antioxidant, stimulează capacitatea de regenerare a celulelor, blochează acumularea de toxine în ficat, stimulând eliminarea deşeurilor toxice ce se adună în acest organ”, explică, pentru “Adevărul”, specialistul în fitoterapie, Elena Badea.



Ciulinul se utilizează sub formă de infuzie, decoct, tinctură, sau pulbere măcinată, la indicaţia medicului.





Armurariul este considerat, în fitoterapie, un foarte bun hepatoprotector. Silimarina din compoziţia sa recomandă această plantă în insuficienţe hepatice, ciroze hepatice, intoxicaţii sau hepatite.





“Silimarina din compoziţia plantei stimulează sinteza hepatocitelor, creşte rezistenţa acestora la toxine, scade riscul formării calculilor biliari prin efectul coleretic-colagog şi are şi un rol antioxidant. Se foloseşte sub formă de infuzie combinată“, explică specialistul în fitoterapie.





Anghinarea se află şi ea în topul plantelor medicinale cu efect hepatoptrotector. “Consumul de preparate din anghinare facilitează digestia prin reglarea secretiei biliare şi favorizarea eliminării sucurilor biliare în duoden. Stimulează ficatul să secrete suc bilă şi, totodată, favorizează eliminarea lichidului biliar acumulat în vezica biliară în timpul digestiei. Planta este recomandată mai ales în dispepsii. De reţinut şi că anghinarea stimulează regenerarea celulelor hepatice. Indicate sunt două căni de ceai pe zi”, spune specialistul.





Rostopasca este deja e celebră pentru efectele sale împotriva afecţiunilor hepatice.

“Este una dintre plantele intens folosite pentru prepararea medicamentelor contra afecţiunilor hepatice. Are proprietăţi antivirale, drenoare şi regenerative ale celulei hepatice, fiind eficientă în toate tipurile de hepatită”, explică specialistul în fitoterapie.



Se utilizează sub formă de pulbere obţinută din tulpini uscate râşnite, dar şi sub forma clasicei infuzii.





Nu trebuie ignorantă nici banala păpădie, cu efect tonic general.





“Păpădia este, probabil, diureticul şi tonicul hepatic cu cea mai mare aplicabilitate Foarte bune efecte are infuzia de păpădie. De asemenea, tijele din această plantă, culese înainte de înflorire, pot fi consumate pe stomacul gol (5-10 tije pe zi, timp de două-trei săptămâni). Este o excelentă cale de detoxifiere a ficatului, de stimulare a funcţiei hepatice şi biliare. Cei care nu suportă gustul amar, le pot consumă cu miere de albine”, sugerează Elena Badea.





Specialistul în fitoterapie recomandă şi frunzele crude, sub formă de salată, în timpul curei de primăvară, de două-trei ori pe zi. “Ţinută câteva săptămâni, o astfel de cură poate regla valorile glicemiei şi insulinei, implicit în cazul diabetului insulino-dependent, poate acţiona benefic în caz de ciroză hepatică, hepatite acute şi cronice, dischinezii biliare”, mai spune Elena Badea.





Cătina, utilizată sub formă de suc o proapspăt, este foarte benefică în caz de hepatită şi ciroză hepatică.





“Atenţie, sucul proaspat se obţine prin pasarea, zdrobirea fructelor proaspăt culese, cu ajutorul unei linguri de lemn, întrucât contactul cu metalul, duce la degradarea anumitor vitamine. Zdrobirea se face într-un vas de porţelan, până când se formează o pastă foarte fluidă, care va fi consumată imediat, altfel se se oxidează şi îşi pierde din calităţi”, spune specialistul. Cătina poate fi utilizată, de asemenea, sub formă de sirop (o parte de suc, la care se adaugă două părţi de miere).





Gălbenele, administrate sub formă de infuzie, cu o jumătate de oră înainte de masă, sunt eficiente în tratarea dischineziei biliare atone şi hipotone, creşterea secretiei de bilă a celulelor hepatice.





Sunătoarea este şi ea eficientă în tartarea hepatitei cronice şi acute. “Datorită substanţelor active pe care le conţine, în special hipericina şi hiperforina, sunătoarea reduce ritmul de evoluţie a bolii, contribuie la ţinerea sub control a tensiunilor emoţionale care sunt foarte periculoase în cazul celor cu probleme hepatice şi protejează ficatul de procesele distructive”, mai spune specialistul.





Coada şoricelului, utilizată sub formă de suc, are efecte terapeutice în cazul afecţiunilor hepato-biliare.La fel şi cicoarea, utilizată sub formă de infuzie ( pentru afecţiuni ale ficatului, dar şi în în dureri de stomac şi dureri de cap) şi sub formă de cafea de cicoare, preparat care, printre altele, protejează ficatul şi fierea şi ajută la detoxifierea organismului).





Nu trebuie omisă din listă nici volbura (rochiţă rândunicii). “Sub formă de tinctură, volbură este benefică, printre altele, prin faptul că măreşte secreţia biliară, influenţând favorabil ficatul”, încheie specialistul în fitoterapie, care recomandă consultarea unui medic înainte de începerea unor astfel de tratamente.