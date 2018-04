VIDEO Mărturia unicului supravieţuitor al accidentului din Neamţ, în care au murit 9 oameni: „Am spart geamul cu piciorul când maşina a căzut în apă“

Ionuţ Vîrlan a supravieţuit accidentului în care a fost implicat un microbuz în comuna Alexandru cel Bun, din judeţul Neamţ. Este singurul care a scăpat cu viaţă din cumplitul accident în care şi-au pierdut viaţa 9 persoane.

"Eu dormeam şi deodată am ajuns în apă şi am văzut că e spart geamul (parbrizul n.n.) şi am tras de el şi am ieşit afară. În maşină mai erau fratele meu şi cumnatul. Ne întorceam de la Arad, unde am stat trei săptămâni şi am lucrat la o plantaţie", a declarat Ionuţ.

Băiatul este în stare de conştienţă şi va fi externat astăzi, cel mai probabil, la cererea sa. El a mai precizat că şeful de echipă, şoferul microbuzului, ştia detaliile lucrărilor, după ce a vorbit cu unii patroni din comuna Săvineşti.

Ionuţ a explicat în detaliu cum a reuşit să iasă din maşina care plonjase în apă.

Confom bilanţului final prezentat de ISU, în microbuz se aflau 10 persoane. Una a reuşit să iasă singură din apă, în prezent aflându-se la spital, conştientă. Celelalte nouă persoane au fost recuperate prin acţiunile pompierilor scafandrii, însă au fost declarate decedat.



"Victimele accidentului locuiesc în comuna Săvineşti. Oamenii se ocupau cu munca la pădure. Vara mergeau la cules de ciuperci, de fructe de pădure, primăvara mergeau la activităţi de plantări, replantări. Microbuzul cu care se întorceau acasă era al unuia din familia acestor oameni. Ştiu maşina, am mai văzut-o prin comună şi acum am recunoscut-o după imagini", a declarat Daniel Horciu, primarul comunei Săvineşti.