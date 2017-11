Test de cultură generală: cine semnează cele mai cunoscute imnuri ale statelor europene

Vă propunem un chestionar de cultură generală în care testăm cunoştinţele despre compozitorii care au creat muzica devenită celebră în zece dintre ţările Uniunii Europene. Vă puteţi testa nivelul cunoştinţelor în acest domeniu parcurgând chestionarul alăturat.

Ne puteţi scrie la câte întrebări aţi ştiut răspunsul la secţiunea comentarii.

1. Cine a compus muzica pentru „La Marseillaise“, imnul naţional al Franţei?

a. Maurice Ravel

b. Rouget de Lisle

c. Georges Bizet

2. Cine a compus muzica pentru „Mazurek Dąbrowskiego“ („Mazurca lui Dabrowski“), imnul naţional al Poloniei?

a. Jan Henryk Dąbrowski

b. Frédéric Chopin

c. autor necunoscut

3. Cine a compus muzica pentru „Deşteaptă-te române!“, imnul naţional al României?

a. George Enescu

b. Dinu Lipatti

c. Anton Pann

4. Cine a compus muzica pentru „La Brabançonne“, imnul naţional al Belgiei?

a. Henri Vieuxtemps

b. François Van Campenhout

c. Stromae

5. Cine a compus muzica pentru „Das Lied der Deutschen“ („Cântecul germanilor“), imnul Germaniei?

a. Joseph Haydn

b. Ludwig Van Beethoven

c. Georg Friedrich Handel

6. Cine a compus muzica pentru „Imnos pros tin Eleftherian“, imnul naţional al Greciei?

a. Nikolaos Mantzaros

b. Mikis Theodorakis

c. Costas Cotsiolis

7. Cine a compus muzica pentru „La Marcha Real“ („Marşul regal“), imnul naţional al Spaniei?

a. Enrique Granados

b. Isaac Albéniz

c. Manuel de Espinosa de los Monteros

8. Cine a compus muzica pentru „Land der Berge, Land am Strome“, imnul naţional al Austriei?

a. W.A. Mozart & Johann Holzer

b. Franz Schubert

c. Johann Strauss (fiul)

9. Cine a compus muzica pentru „Himnusz“, imnul naţional al Ungariei?

a. Franz Liszt

b. Ferenc Erkel

c. Tiberiu Olah

10. Cine a compus muzica pentru „Fratelli d'Italia“/„Il Canto degli Italiani“, imnul naţional al Italiei?

a. Goffredo Mameli

b. Giuseppe Verdi

c. Giacomo Puccini

Răspunsuri corecte: 1 - b, 2 - c , 3 - c , 4 - b , 5 - a , 6 - a , 7 - c , 8 - a , 9 - b , 10 - a