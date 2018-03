Durere fără margini în satul în care vor fi înmormântate cele trei victime ale criminalului din Braşov. „Părinţii fetei o aşteptau să vină cu nepoţii de Paşte“

Trupurile neînsufleţite ale celor trei victime ale criminalului Florin Mircea Buliga, bărbatul care şi-a ucis soţia şi copii, au fost preluate de la Braşov cu maşini mortuare şi transportate spre satul Totoieşti, din judeţul Neamţ, acolo unde vineri, 30 martie, va avea loc slujba înmormântării.

Soţii Vasile şi Viorica Munteanu, părinţii Monicăi Buliga (42 de ani) s-au stabilit în această localitate în urmă cu circa opt ani, după ce s-au pensionat, iar acum îşi vor conduce pe ultimul drum fiica şi pe cei doi nepoţi care aveau 18 şi 13 ani.

Comunitatea mică, de numai 100 de suflete din satul component al comunei Tupilaţi, a rămas şocată de veştile oribile care au ajuns după ce criminalul şi-a recunoscut faptele.

„Marţi, pe 27 martie, pe la ora 12.00, eram chiar la familia Munteanu, cu agheazma mare, aşa cum este rânduiala în Postul Paştelui şi chiar discutam cu ei. Îmi spuneau că îi aşteptau pe fată şi pe nepoţi să-i viziteze de sărbătorile de Paşte, şi erau tare fericiţi. După ce am plecat de la casa lor, după vreo două ore, am fost sunat de domnul Vasile care mi-a spus ce s-a întâmplat. Iniţial nici nu am înţeles bine, am crezut că era vorba de cuscrii lor, şi domnul Munteanu era cutremurat, nu îşi găsea cuvintele. M-am dus şi am vorbit cu clopotarul şi apoi mi s-a făcut şi mie rău, a trebuit să iau o pastilă”, povesteşte Ilie-Ciprian Tărâţă, preotul paroh de la Biserica Sf. Nicolae.

Maşinile mortuare urmează să ajungă la Totoieşti joi după amiază, iar familia va stabili ulterior împreună cu preotul ora la care va avea loc vineri, slujba de înmormântare.

„E prima dată în 17 ani de când am fost numit aici preot când va trebui să oficiez o slujbă de înmormântare pentru trei răposaţi o dată. Va fi durere mare, şi, de ce am înţeles vor fi prezenţi cunoscuţi de-ai familiei din toată ţara”, mai spune preotul care nu-şi explică de ce s-a ajuns la o asemenea tragedie.

„O cunoşteam foarte bine pe fată, pe Monica, şi pe copii. Era o persoană minunată, extraordinară, îţi inspira putere şi poftă de viaţă numai când îi vedeai zâmbetul. Orice om care o întâlnea şi o vedea zâmbind căpăta încredere în viaţă. Mâine va fi o zi extraordinar de grea pentru familie, pentru comunitate, dar şi pentru mine personal”, a mai declarat preotul paroh Ilie-Ciprian Tărâţă.