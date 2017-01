FOTO Ideea unor tineri de a aduce zâmbetul pe chipul orădenilor. Îmbrăţişări gratuite, în centrul oraşului

“Pe mine m-a emoţionat şi m-a uimit reacţia unei bătrânice, pe care am îmbrăţişat-o. Dânsa a început să plângă şi mi-a spus că ea nu are nepoţei şi ne-a dorit tot binele din lume. Chiar îi mulţumim”, a declarat Alesia Gavriş, elevă în clasa a VI-a A, una dintre cele două iniţiatoare ale evenimentului.

Tania Bondor, colega ei de iniţiativă, a relatat că ele au pornit o acţiune similară, în noiembrie anul trecut, la nivelul liceul lor, ca să vadă cum reacţionează oamenii.

“Am umblat prin toată şcoala şi cu toţii au reacţionat foarte bine. Adică profesori şi colegi. Am avut la fel nişte pliante mici pe care le-am oferit ca să ştie despre ce e vorba. Free hugs. Acum ne-a gândit că oamenii au nevoie de o îmbrăţişare caldă mai ales că este foarte frig afară şi pentru că mâine e ziua îmbrăţişărilor”, a spus Tania.



Împreună cu psihologul şcolii, Ioana Drugaş, grupul celor 15 elevi din clasa a VI-a A şi câţiva din clasele mari au parcurs, în ger, strada centrală, oferind câte o îmbrăţişare tuturor trecătorilor care acceptau gestul. Nu au fost omişi de la gestul tandru şi tonic nici poliţiştii sau jandarmii însoţitori, nici ziariştii prezenţi ori chiar statuia lui Aurel Lazăr.

“Oamenii sunt extrem de deschişi. Chiar şi cei care au fost reticenţi la prima abordare, la a doua, când eram eu mai în spate, nu au refuzat. Chiar a venit o doamnă care mi-a spus 'Şi eu doresc!', a fost ceva fenomenal, pentru că spunea că i s-a făcut dor de fiul ei. Oamenii vor să fie îmbrăţişaţi pentru că duc lipsă de afecţiune, de iubire, au nevoie de feţe senine în jurul lor, iar copiii aceştia le oferă dragoste pură, necondiţionată”, a afirmat psihologul Ioana Drugaş.

Potrivit psihologului, din ce în ce mai mulţi tineri utilizează, în lume, îmbrăţişarea ca formulă de salut.