Cum au fost primite la Paris creaţiile româncei Rozalia Bot: „Sunt urmărită de case de modă de talie mondială“

Creaţiile unice ale designerul bihorean Rozalia Bot (37 de ani) au fost admirate pe marile podiumuri ale lumii. După New York sau Milano, a venit rândul Parisului. Cea mai nouă colecţie a tinerei talentate din Bihor a fost prezentată târgul de modă "Who's Next", la cel mai mare târg de modă din Paris, eveniment care a avut loc la Porte de Versailles. Prezenţa la Paris a fost pentru Rozalia un vis devenit realitate.

“Profesoara de limba franceză din şcoală generală ne vorbea mult despre Paris. Mi s-a creat încă de pe atunci o dorinţă de a-l vizita. Mai târziu, în liceu, aveam un domn profesor care mă inspira fantastic şi care, poate nu întâmplător, era profesorul meu tot de limba franceză, domnul Gheorghe Tileaga. Era un artist şi mare iubitor de Brâncuşi. Acesta m-a "ochit" rapid încă din primul an, îmi dădea tot soiul de articole să traduc din franceză în română pentru revista şcolii, îmi aducea albume de artă să le studiez şi în felul acesta participam la olimpiadele de limba franceză. Ba mai mult, după orele de şcoală, făceam cursuri de pictură la Şcoală Populară de Arte. Şi uite-aşa, arta, în combinaţie cu limba franceză au încolţit în mine sămânţa de artist, sădită cu siguranţă de Dumnezeu. Pe lista dorinţelor, undeva la cap, se afla Parisul. Uliţa mea se chema "Paris", chiar dacă nu avea nimic în comun cu metropola, decât in imaginaţia mea”, ne-a mărturisit designerul Rozalia Bot.

Undeva, în sufetul ei, ştia că a merge la Paris va trebui să fie ceva absolut natural, similar cu a merge acasă. Şi chiar aşa a fost. Noua colecţie a fost lansată la cel mai mare târg de modă din Paris. Această surprinde prin autenticitatea şi talentul creatoarei.





Noua colectie semnata Rozalia Bot Credit foto- Lucian Bora photographer

“Mi-am propus asta încă din anul 2017 să ajung la Paris, am început demersurile atunci, deoarece acum m-am simţit în momentul stabil al creaţiei mele. Participarea la “Who's Next” este un alt pas din drumul meu ca designer, o nouă experienţă acumulată. Am reuşit să văd această lume a modei dintr-o altă perspectiva, la o altă scară decât o priveam până acum. Faptul că am stat acolo, timp de o săptămână, la 500 de metri de turn, în vibraţia aceea şi pe fondul forfotei pariziene, a dat tuşa de "quleque-chose" ultra-special”, susţine designerul bihorean.

Experienţa de la Paris o consideră ca fiind una de iluminare pentru ea ca profesionist.

“A fost un moment de fixare în mintea mea, că drumul pe care l-am ales este cel bun, că am o imagine foarte clară despre ceea ce se întâmplă la nivel global în acest domeniu. Mi s-a întărit şi mai mult convingerea că nimic, dar absolut nimic nu este gratuit: nicio apreciere, nicio recunoaştere , niciun succes şi nicio evoluţie. Nu există accidente şi nici hazard.Ştiu că am devenit urmărită de alte case de modă, de talie mondială.Dacă sunt privită ca o potenţială concurenţă , mă simt onorată, dar dacă sunt privită că "sursă de inspiraţie" pentru acestea, am avut şi momente în care senzaţia mea a fost că sunt "pradă" bună de devorat pentru cei lipsiţi de muze”, ne-a spus creatoarea de modă.

Aceasta susţine că până la experienţa de la Paris privea destul de indiferentă la "copiuţele" pe care le zărea prin-mprejur, însă după experienţa de la Paris i s-au deschis ochii mai tare.

“Sunt dezamăgită de felul în care unii oameni pot face aşa ceva cu atâta uşurinţă. Sunt convinsă că undeva în Univers balanţa se va echilibra, iar artistul, creatorul, va fi cel care va beneficia, în final, de rezultatul muncii sale şi nu "reproducătorul" sau "hoţul". Am început demersurile pentru o susţinere şi o protecţie legală a drepturilor mele de autor , atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional. Aşa că, aş avertiza în mod elegant pe acele persoane care mai intenţionează să se "inspire" din creaţiile mele, să se gândească de două ori.Cu atât mai mult cu cât am fost şocată să întâlnesc un producător de handmade care reproducea în fabrica sa, cu peste 600 de angajaţi, piesele mele, în mii de exemplare ,pentru firme din Turcia şi din Macedonia”, ne-a explicat Rozalia Bot.

Faptul că mi-am păstrat originalitatea în creaţie şi că nu m-am abătut de la ceea ce am simţit, în funcţie de vântul care bate prin modă cotidiană, mi-au adus un loc onorabil în acest domeniu.

Noua colectie semnata Rozalia Bot Credit foto- Lucian Bora photographer

Pentru designurul bihorean urmează o perioadă plină, iar următoare prezentă pe podiumul modei va fi la Bratislava.

“În trei săptămâni o să prezint colecţia în Bratislava, un loc în care mi-e drag să merg de fiecare dată , pentru că găsesc acolo super-profesionişti şi deja a devenit tradiţie pentru brandul meu să fie prezent în fiecare primăvară”, ne-a spus talentata bihoreancă.

Potrivit acesteia, în 2018 se poartă, în primul rând, ceea ce s-a purtat dintotdeauna: eleganţa, rafinamentul, bunul gust. Dacă aceste elemente sunt introduse în ţinute, fie ultra-feminine, înspre clasic, fie în ţinute masculine, dar care să scoată în evidenţă exact feminitatea din noi, sigur suntem "în trend", este sfatul dat de specialist.

“Am ales în colecţia actuală mătăsuri fine şi tul-uri transparente, rochiţe maxi şi midi, colorate , sofisticate şi multe dintre ele îmbogăţite cu broderia fină , florală a mamei. Şi ţinutele sporty, pot fi foarte interesante, cu atât mai mult cu cât "avem liber" la combinat o rochiţă sau o bluziţă diafană, vaporoasă cu o pereche de pantofi sport. E într-adevăr nevoie de un simţ fin în aceste situaţii, pentru a nu distruge imaginea, ci pt a crea acel “wow” pe care multe dintre noi ni-l dorim. Despre alegerea culorilor, pe mine, să nu mă întrebaţi, pentru că, dacă privesc o cutie de creioane colorate, cu 100 de nuanţe, nu sunt capabilă să aleg una care îmi place.Nici zece care îmi plac cel mai mult, pentru că îmi plac toate, absolut toate culorile; până şi toate tonurile de gri”, a precizat designerul.

Noua colectie semnata Rozalia Bot Credit foto- Lucian Bora photographer

În ce priveşte culoarea care se poartă în acest an, Rozalia Bot spune: “Dacă există aşa-numita "culoarea anului" sau uneori, prin excepţie "culorile anului" , în număr de maximum două, propuse de nu-mai-ştiu-ce comisie din Pantone şi este mult aşteptată anunţarea lor, părerea personală este că, acest aspect nu are nicio legătura cu moda. Mai degrabă, nu face decât sa ne inducă într-un fel de psihoză generală cu efect de turmă. Aşadar, dacă nu eşti dispusă să participi la un eveniment îmbracată în aceeaşi culoare în care cel mai probabil vor fi încă 60% dintre invitate, ignoră respectiva sugestie de "culoare a anului".