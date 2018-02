Unul dintre fraţii Corduneanu, achitat de constituire de grup infracţional organizat deşi primise 14 ani de închisoare în primă instanţă

În primă instanţă, Corduneanu primise 14 ani de închisoare cu executare. Decizia Curţii este definitivă. Celălalt inculpat din dosar, Marian Tiugă, a primit o pedeapsă finală de 9 ani de închisoare cu executare, faţă de 18 cât stabilise prima instanţă.

„Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut dl. Petronel Corduneanu si familia sa in toti acesti ani in care simpla apartenenta la familia Corduneanu a constituit temei pentru nenumarate abuzuri si idei preconcepute despre persoana acestuia. Apreciem ca s-a facut dreptate in acest caz, si asta nu poate decat sa ne bucure si sa ne reintareasca increderea in sistemul judiciar”, a declarat Alexandru Rîşniţă, avocatul lui Petronel Corduneanu.

Dosarul celor doi interlopi de la Iaşi a fost trimis în judecată în au­gust 2013. În rechizitoriu se detaliază modul în care, din 2002 şi până în 2009, a acţionat gruparea de hoţi condusă de fraţii Corduneanu. În actul de acuzare apare şi o sumă colosală pe care interlopii ar fi obţinut-o cu ajutorul infractorilor mărunţi, dar mulţi, trimişi în mai toate ţările din Uniunea Europeană.





„Limitându-ne strict la documentele din dosarul de urmărire penală rezultă că din România către finanţarea activităţii a ieşit suma de 70.284 de euro, iar beneficiile au fost în cuantum de 1.650.000 de euro. Cu privire la amplitudinea acestei activităţi se observă că ea presupune fluctuaţia celor implicaţi pe un areal ce cuprinde aproximativ 34 de ţări“, se arată în rechizitoriu.





P entru probarea acuzaţiilor din prezentul dosar procurorii ieşeni au colaborat cu autorităţi judiciare din mai multe ţări europene, dar şi cu Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Statele Unite ale Americii. Astfel, la dosar sunt ataşate mai multe documente referitoare la tranzacţiile efectuate între membrii reţelei, din străinătate către România, care au fost furnizate anchetatorilor ieşeni de FBI.



Decizia instanţei vine după ce, zilele trecute, Petronel Corduneanu a fost reţinut de Poliţie într-un dosar de şantaj şi cămătărie, însă eliberat fără să se mai propună arestarea sa preventivă, din lipsă de probe.