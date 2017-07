FOTO Un cor de copii din China, prezent pentru prima dată la Iaşi: „Cel mai mult le-a plăcut la Palatul Culturii“

Peste 30 de coruri şi personalităţi de renume internaţional din România, Ucraina, Republica Moldova, Grecia, Italia, Spania, Republica Populară Chineză, Armenia şi Republica Arabă Siriană au luat parte la a cincea ediţie a Festivalului – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, care a avut loc în perioada 1 – 9 iulie, la Iaşi.





Inedită a fost prezenţa Corului de copii al şcolii Chongqing Xingguang din China, dirijat de Dirijor Xinren Zhou.

„Am fost invitaţi la festival de două ori, dar prima dată nu am putut ajunge, pentru că nu am găsit susţinearea necesară. Acum, cu ajutorul ambasadelor am reuşit să ajungem la Iaşi. Este pentru prima dată când un cor de copii din China ajunge aici. Sunt 25 de copii de şcoală primară. Pentru acest eveniment vor cântă melodii tradiţionale în China. Am venit pe 4 iulie şi vom pleca pe 10 iulie. Am avut timp să vizităm centrul oraşului. Cel mai mult, copiilor le-a plăcut zona din jurul Palatului Culturii“, a povestit Kun Wun, coordonatoarea grupului venit dintr-o regiune din sudul-vestul Chinei, pentru „Adevărul“. Repetiţiile grupului au avut loc în Biserica „Ştefan cel Mare şi Sfânt“ din Podu Roş (foto jos).



În total, la evenimentul organizat de Asociaţia Iubire şi Încredere au luat parte peste 1.000 de corişti. Gala Festivalului a avut loc duminică, 9 iulie, ora 18.00, în Sala Mare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”. Participanţii au luat parte la concerte organizate în biserici din Iaşi, dar şi la căminele de bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Sfânta Parascheva”.

Totodată, invitatul special la eveniment a fost Paula Seling, care a susţinut un recital.





