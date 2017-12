Ucigaşii de la metrou. Cazuri cutremurătoare în care oamenii au fost împinşi în faţa morţii

Unele din crimele produse în staţiile de metrou au fost raportate în Londra, acolo unde reţeaua de linii subterane este cea mai dezvoltată din Europa, dar şi prima construită în lume. Potrivit The Guardian, în 2010, un bărbat de 35 de ani a ucis o cunoscută avocată împingând-o în faţa garniturii de metrou. Senthooran Kanagasingham a recunoscut că a aruncat-o în faţa trenului pe avocata Sonia Burgess, 63 de ani. Cei doi se cunoşteau, erau prieteni, iar Burgess îl ajuta pe Senthooran Kanagasingham să treacă printr-o perioadă dificilă, fiind diagnosticat cu schizofrenie. Criminalul a fost condamant la închisoare pe viaţă.



Unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri legate de crime făcute la metrou este cel al lui Kieran Kelly. Potrivit The Sun, Kelly a fost condamnat în 1984 că ar fi ucis şi apoi ar fi aruncat în faţa metroului două persoane, însă numele său a fost legat de alte 22 de cazuri dosare de crimă. Irlandezul a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru cele două crime făcute şi a murit după gratii în 2001. Geoff Platt este cel care a condus investigaţiile în dosarele lui Kelly, iar potrivit acestuia irlandezul era un homeless alcoolic, care ura homosexualii. Potrivit dailymail.co.uk, investigatorul susţine că 18 dintre crime le-a făcut împingând oameni în faţa garniturilor de metrou.



În New York, la finele anului trecut, o femeie a fost împinsă de o alta în faţa metroului, potrivit Abcnews. Melanie Liverpool-Turner, 30 de ani, a fost reţinută pentru omor după ce a aruncat-o în faţa garniturii de metrou pe Connie Watton, 49 de ani, aceasta pierzându-şi viaţa în urma incidentului.

Poliţiştii citaţi de Reuters au susţinut că cele două femei nu se cunoşteau, iar martorii au declarat că cele două se certau pe peron înainte ca trenul să ajungă în staţie. Melanie Liverpool (FOTO- Reuters) suferă de schizofrenie, nu şi-a recunoscut fapta la începutul procesului, iar în acest caz nu a fost dată încă o sentinţă finală.



Tentative de omor



Un englez va sta după gratii 10 ani, după ce a aruncat pe şinele de metrou un polonez. Potrivit The Guardian, în iunie 2016, Christopher Cole, l-a împins pe David Pietraszek, acesta ajungând între şinele de metrou cu jumătate de minut înaine de sosirea trenului subteran. Din fericire, polonezul a reuşit să scape şi să iasă de pe calea de rulare cu ajutorul celorlalţi călători care i-au sărit în ajutor. Potrivit oamenilor legii, cei doi s-au luat la ceartă după ce Christopher Cole, beat fiind, a ţipat la alţi călători, iar polonezul i-a cerut să se calmeze, fapt care l-a înfuritat pe englez. În timpul anchetei, Cole, fan înrăit al fotbalului, a declarat că era furios din cauza comportamentului suporterilor ruşi din timpul Euro 2016 şi a crezut că David Pietraszek era rus. Cole a fugit de la locul incidentului, dar a fost prins la scurt timp, iar în acest an a fost condamnat la 10 ani de închisoare.

Tot în Londra, în noiembrie 2015, un bărbat a fost surprins pe camerele de luat vederi de la Metrou împingând o femeie care purta hijab. Femeia s-a lovit de compartimentul trenului care intrase deja în staţie şi a fost aruncată pe peron. Medicii de la metrou au intervenit imediat, femeia scăpând cu viaţă. Agresorul, Yoshiyuki Shinohara, de 81 de ani, a fost arestat şi acuzat de tentativă de omor, potrivit Daily Mail.