Test de cultură generală despre războaie moderne. Cine era preşedintele Rusiei în timpul Războiului din Vietnam

1. În ce oraş a fost înjunghiat Franz Ferdinand, eveniment ce a stat la începerea Primului Război Mondial?

a) Belgrad

b) Berlin

c) Sarajevo





2. Cine a sprijinit Vietnamul de Nord, în timpul Războiului din Vietnam?

a) China şi Rusia

b) Japonia şi China

c) Rusia şi Coreea de Nord





3. În ce an a murit Slobodan Milošević, fost preşedinte iugoslav acuzat de crime de război?

a) 2000

b) 2010

c) 2006





4. La ce dată a început al Doilea Război Mondial?

a) 1 iunie 1940

b) 1 septembrie 1939

c) 1 februarie 1939





5. În ce an a început Războiul din Afghanistan?

a) 2002

b) 2001

c) 2004





6. În ce an a intrat a realizat România primul atac al său din cel de-al Doilea Război Mondial?

a) 1940

b) 1941

c) 1942





7. Cine era preşedintele SUA în timpul Invaziei din Irak?

a) Bill Clinton

b) George W. Bush

c) Barrack Obama





8. În ce an a început Războiul Civil din Siria, eveniment care nu s-a încheiat?

a) 2011

b) 2013

c) 2015





9. În ce an s-a înceiat armistiţiul care a dus la încheierea Războiului din Corea?

a) 1948

b) 1951

c) 1953





10. Cine era preşedintele Rusiei în timpul Războiului din Vietnam?

a) Nikita Hruşciov

b) Leonid Brejnev

c) Iuri Andropov





Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – a, 3 – c, 4 – b, 5 – b, 6 – b, 7 – b, 8 – a, 9 – c, 10 – b.