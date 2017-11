Test de cultură generală despre domnitorii români. Cine a fost cel mai longeviv conducător al ţărilor române

1. Cine a fost tatăl lui Radu cel Frumos?

a) Mircea cel Bătrân

b) Vlad Dracul

c) Vlad Ţepeş





2. Ce domnitor român a condus Moldova între anii 1400-1432?

a) Alexandru cel Bun

b) Ieremia Movilă

c) Ştefan cel Mare





3. În ce localitate s-a născut Mihai Viteazu?

a) Viforâta

b) Târgu de Floci

c) Turda





4. În ce an a murit Mircea cel Bătrân?

a) 1432

b) 1418

c) 1400





5. Care dintre următorii domnitori nu a fost asasinat?

a) Ştefan cel Mare

b) Radu de la Afumaţi

c) Vlad Ţepeş





6. În ce mare a fost aruncat trupul lui Constantin Brâncoveanu, după ce a fost executat de turci?

a) Marea Egee

b) Marea Mediterană

c) Marea Marmara





7. Ce conducător a avut cea mai lungă domnie din istoria statelor româneşti?

a) Ştefan cel Mare

b) Alexandru cel Bun

c) Carol I





8. Până în ce an a fost domnitor al Moldovei Vasile Lupu?

a) 1652

b) 1653

c) 1648





9. Cine era domnitorul Ţării Româneşti în timpul căderii Constantinopolului (1453)?

a) Vlad Ţepes

b) Radu cel Frumos

c) Vladislav al II-lea





10. Care dintre următorii a fost domnitor atât al Moldovei cât şi al Ţării Româneşti?

a) Nicolae Mavrocordat

b) Şerban Cantacuzino

c) Matei Basarab





Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – a, 3 – b, 4 – b, 5 – a, 6 – c, 7 – c, 8 – b, 9 – c, 10 – a.