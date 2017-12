Sfaturi utile pentru orice freelancer. De ce trebuie să ţină cont cei care lucrează de acasă

Tot mai mulţi tineri aleg să lucreze pe contracte de colaborare, iar unii dintre ei fac asta nu în spaţii de coworking, ci de acasă sau din cafenele. Andreea a fost freelancer mai bine de 5 ani, fiind parte la sute de proiecte. A muncit în apartamentul ei din Iaşi, iar pentru ea cheia a fost disciplina.



„Pe mine m-a ajuntat să fiu disciplinată, chiar dacă munceam de acasă. Nu ştiu dacă pentru toată lumea e la fel, dar la mine a mers. Puneam în agendă tot ce aveam de făcut într-o anumită zi şi încercam să respect programul stabilit de dimineaţă. Pentru că a ieşi din rutină şi a mă menţine în formă, am mers la sală constant. Asta m-a ajutat foarte mult să îmi relaxez mintea. În rest, am încercat tot timpul să învăţ pe cont propriu cât mai mult“, explică Andreea.



Tânăra, creator de content online, spune că a preferat să lucreze ca freelancer pentru că astfel s-a putut implica în mai multe proiecte simultan. Mihai, tot din Iaşi, deşi are carte de muncă pentru o firmă din vestul ţării, munceşte, de asemenea, de acasă. „Pentru mine e mai comod să stau acasă, decât să merg la un hub. Încerc să respect programul de lucru normal, de aceea am o cameră în apartament, care a devenit efectiv un birou. Separ, astfel, locul în care stau seara cu soţia şi copiii, de cel în care muncesc peste zi. Pentru a face totuşi mişcare, alerg şi merg la sală măcar de trei ori pe săptămână“, explică Mihai, care lucrează în domeniul IT.



Sunt şi tineri care alternează munca de acasă cu cea dintr-un alt spaţiu precum biblioteca sau cafeneaua. „Atunci când simt că nu mai sunt creativ acasă, merg într-o cafenea. Deşi este zgomot, reuşesc să lucrez chiar şi 4-5 ore. Acasă e foarte important să am un birou şi un scaun confortabile şi să nu fiu deranjat cu tot felul de cerinţe de colegii de apartament“, a spus Sergiu, care oferă servicii de tehnologia informaţiei.



Conform specialiştilor Smartree România, există două categorii de persoane care recurg la freelancing ca modalitate de lucru: cei care îşi doresc rotunjirea veniturilor sau persoane tinere care vad în această opţiune un mod de viaţă.

„În realitate, lucrând pe cont propriu poţi ajunge să îţi dedici mai multe ore vieţii profesionale, iar câştigurile, de cele mai multe ori fluctuante, să nu fie pe măsura câştigurilor salariale din postura clasică de angajat. Totuşi, posibilitatea unui câştig mai mare continuă să atragă tot mai mulţi specialişti independenţi. În România, de exemplu, dezvoltatorii software, consultanţii fiscali, dezvoltatorii de aplicaţii mobile android sau dezvoltatorii web câştigă cel mai bine în prezent”, a explicat Raluca Peneş, HR Coordinator Smartree România, într-un articol pentru adevarul.ro.

