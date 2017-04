Semnele care indică prezenţa depresiei la copii şi recomandările specialiştilor

Medicul psihiatru Anamaria Ciubara a explicat pentru „Adevărul“ ce este depresia şi cum aceasta poate influenţa comportametele umane. „Definiţia de cea mai largă generalitate consideră depresia ca o prăbuşire a dispoziţiei bazale, cu actualizarea trăirilor neplăcute, triste şi ameniţătoare. Sindromul depresiv are drept componente definitorii dispoziţia depresivă, încetinirea proceselor gândirii, lentoarea psihomotorie la care se adaugă o serie de simptome auxiliare de expresie somatică. Dispoziţia depresivă este trăită ca «tristeţe vitală», pierderea sentimentelor, golire şi nelinişte interioară, conţinutul perceptual cenuşiu, nebulos uneori“, a transmis medicul psihiatru.



Expert în probleme psihiatrice la copii, psihiatrul german Franz Joseph Freisleder consideră că: „cu cât este mai mic un copil, cu atât este mai greu să dăm un diagnostic precis, fiindcă boala nu vine cu simptomele ei obişnuite. Un copil care plânge des, este timorat, nu vrea să se joace cu ceilalţi copii şi acuză mereu dureri de cap şi de burtă, suferă foarte probabil de depresie”.



Potrivit medicului psihiatru Anamaria Ciubara: „elevii din clasele primare îşi exprimă deja explicit aceste simptome: sunt trişti fiindcă nu au prieteni şi au impresia că nimeni nu îi agreează. De obicei, starea lor trece de la lipsă de implicare la agresiune. Simptomele la adolescenţi sunt similare cu cele ale oamenilor la maturitate. «Nu am chef azi», «lăsaţi-mă în pace», urmate de o izolare în propria cameră, de dezinteres şi melancolie“.



Aceasta susţine că dificultatea diagnosticării depresiei la copii constă în interpretarea corectă a simptomatologiei.

„Tristeţea şi durerea morală, deşi rareori exprimate direct de copil, constituie simptomele centrale. Există şi simptomatologie secundară, cum ar fi inhibitia cognitivă şi agitaţia. Copiii se pot plânge că se simt rău, pot refuza să se ducă la scoală, pot deveni brusc foarte dependenţi de un părinte sau un adult care îi are în grijă sau îşi pot face griji în exces în legatură cu pericolul de moarte în care se află parinţii. Copiii mai în vârstă sau adolescenţii pot fi trişti, se pot izola, pot genera probleme la şcoală, fiind fie foarte negativi, fie neparticipativi şi simţindu-se adesea neînţeleşi“, a transmis Anamaria Ciubara (foto). Expertul a recomandat ca atunci când parinţii întâlnesc această simptomatologie la copiii lor, trebuie să se adreseze specialistului, măcar pentru infirmarea unui diagnostic.

Medicul psihiatru Anamaria Ciubara a mai anunţat că în perioada 11-14 mai 2017, la Galaţi, va avea loc prima Conferinţă internaţională de sănătate mintală din România şi din Sud-Estul Europei – „In and out of your mind“, în care este inclusă şi o secţiune dedicatp problemelor psihiatrice la copii.