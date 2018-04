Salariile angajaţilor din cel mai mare spital din Moldova. „Am luat 600.000 de lei din veniturile proprii şi le-am dat unor angajaţi, să nu le scad salariile”

La Spitalul „Sfântul Spiridon”, în prezent, un muncitor necalificat are salariul de bază peste 1.900 de lei; un registrator medical are salariul de bază între 1.992 de lei şi 2.787 de lei, conform gradaţiei; un liftier, peste 2.100 de lei; un magaziner, peste 2.500 de lei; îngrijitoarele au salariul de bază cuprins între 1.693 de lei - 2.275 de lei, în funcţie de studiile urmate; inginerii specialişti pentru întreţinere aparatură medicală au salariul de bază cuprins între 4.189 şi 4.400 de lei; infirmierele, între 1.972 şi 2.310 lei, în funcţie de vechimea în muncă şi studiile urmate; ghipsarii, între 2.427 şi 2.787 de lei; fiziokinetoterapeuţii, între 3.104 şi 3.854 de lei.

Farmaciştii au salariul de bază cuprins între 3.294 şi 6.883 de lei, în funcţie de gradaţie; salariul de bază al economiştilor pleacă de la 2.608 de lei şi ajunge la 5.265 de lei; cel al chimiştilor este cuprins între 4.205 şi 4.589 de lei; salariul de bază al brancardierilor variază între1.733 de lei - 2.275 de lei; cel al biologilor, între 4.003 şi 7.747 de lei, în funcţie de gradul pe care l-au obţinut şi de secţia în care lucrează; salariul de bază al autopsierilor variază între 4.449 şi 4.865 de lei; cel al asistentelor sociale, între 3.294 şi 4.368 de lei; salariul de bază al asistenţilor medicali variază între 3.860 şi 5.279 de lei, în funcţie de studiile absolvite şi de secţia în care lucrează.

Salariul de bază al medicilor variază între 5.700 şi 20.237 de lei. Astfel, medici rezidenţi în anul I au salariul de bază de 5.700 de lei, un medic rezident anul al II-lea - 6.100 de lei, un rezident anul al III-lea - 6.700 de lei. Medici specialişti au salariile de bază cuprinse între 9.900 de lei şi 12.330 de lei, iar medicii primari, cadre didactice la UMF Iaşi, au salariile de bază cuprinse între 14.816 şi 20.237 de lei, în funcţie de specialitatea în care lucrează. Cu salariul de bază cel mai mare este încadrat la Spitalul „Sfântul Spiridon“ medicul şef al serviciului de anatomie patologică, dr. Delia Ciobanu Apostol.

„Este o realitate că salariile medicilor şi ale asistenţilor medicali au crescut. Sunt alte categorii de personal care au pierdut prin redu­cerea sporurilor, şi aici mă refer la brancardieri, infirmiere, îngrijitoare, personal TESA. Eu, managerul spitalului, pot să fac următorul lucru pentru aceste categorii, dar nu am resursa financiară: din veniturile proprii ale spitalului, în jur de 2.200.000 de lei din care eu cumpăram aparatură, aş putea încerca să asigur nişte bani acolo unde s-au redus salariile. Asta ar însemna să nu mai cumpăr nimic pentru spital. Deja am tras din aceste venituri proprii 600.000 de lei ca să nu scad salariile la unii angajaţi. Dar să admitem că toată suma din venituri proprii aş trece-o pentru salarii: ne-ar ajunge cam trei luni, după care iar ar apărea disfuncţionalităţi“, a explicat ec. Ioan Bârliba, managerul Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi.