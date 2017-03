Protest pe un drum ciuruit. Şoferii enervaţi de craterele din asfalt au blocat calea de acces de la marginea Iaşiului

Zeci de maşini au blocat drumul judeţean 249A Iaşi – Ungheni duminică la amiază, fiind nevoie de intervenţia Poliţiei Rutiere pentru deblocarea traficului. Şoferii s-au arătat iritaţi de starea străzii Aurel Vlaicu, cea care asigură legătura spre Dancu şi comuna Holboca.



Strada Aurel Vlaicu este în administrarea Primăriei Iaşi, în timp ce restul drumului judeţean este în grija Consiliului Judeţean, însă niciuna dintre instituţii nu are o soluţie rapidă pentru modernizarea tronsonului. „Cunoaştem starea drumului şi îl avem în vedere pentru reabilitare. Deocamdată suntem în curs de negociere pentru obţinerea unui credit contractat de la Banca Europeană pentru Investiţii şi destinat lucrărilor de refacere a infrastructurii drumurilor. Vor fi alocate şi fonduri locale, sperăm şi în obţinerea de fonduri guvernamentale în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Credem că în acest an vom putea întocmi proiectul tehnic pentru reabilitarea DJ 249A Iaşi - Ungheni şi în cursul anului viitor să demarăm efectiv lucrările“, a declarat purtătorul de cuvânt al CJ Iaşi, Vlad Ciobanu, pentru Ziarul de Iaşi.



Recent primarul Mihai Chirica a precizat că strada Aurel Vlaicu este în plan pentru modernizare, dar cu finanţare europeană printr-un proiect ce urmează a fi depus pe axa 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Însă, în acest moment, axa nu este încă lansată, iar proiectul nu poate fi înaintat spre finanţare. Practic, este greu de crezut că în acest an s-ar putea începe ample lucrări de refacere a tronsonului de drum.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi, Sebastian Buraga, a declarat pentru Ziarul de Iaşi că strada este inclusă în programul de întreţinere curentă şi vor fi realizate plombări pe acest tronson, imediat ce vremea o va permite. Până atunci, şoferii care vor să ajungă în Dancu vor face în continuare slalom printre gropi. După câteva zeci de minute în care accesul dinspre Dancu spre Doi Băieţi a fost oprit, poliţiştii de la Rutieră au intervenit şi au deblocat circulaţia.



