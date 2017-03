Profesor de sport înregistrat făcând avansuri unei eleve: „Nu sunt un puţoi. Îţi fac cadou un puloveraş, un bănuţ”

Profesorul de sport Petrică Angheluş a ajuns în vizorul anchetatorilor după ce ar fi purtat o conversaţie telefonică cu o elevă de 19 ani, originară din Republica Moldova, căreia i-ar fi propus să iasă cu el la un suc.



Înregistrarea audio a fost publicată de site-ul televiziunii Bit Tv, autenticitatea ei fiind recunoscută de reprezentanţii şcolii. Potrivit sursei citate, profesorul Petrică Angheluş ar fi sunat-o în mod repetat pe elevă, propunându-i să se vadă cu el, însă eleva a refuzat motivând că nu vorbeşte cu persoane străine.



Potrivit înregistrării, profesorul îi spune elevei că „este un om în toată firea, nu un puţoi” şi că dacă ar ieşi cu el îi va face cadou „un puloveraş, un bănuţ”. „Îmi eşti dragă şi ştiu că îţi place viaţa şi viaţa e făcută ca să fie trăită, despre asta este vorba”, spune cadrul didactic, conform înregistrării.

Conducerea colegiului din Paşcani, cel mai renumit din acest oraş, a fost sesizată de elevă despre insistenţa profesorului, reclamaţia ajungând la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Poliţia din Iaşi a deschis, de asemenea, un dosar penal pentru hărţuire sexuală, demarând cercetările în acest caz.



Într-un interviu acordat newspascani.com, profesorul spune că este nevinovat. „S-a întâlnit Consiliul de Administraţie în această dimineaţă şi a hotărât să se facă o comisie de etică. Doamna directoare a fost cu eleva respectivă la mine săptămâna trecută. Eu nu am văzut-o până atunci în viaţa mea, nu-mi este elevă. Am luat numărul ei de telefon de la un băiat căsătorit din oraş şi eu nu am ştiut o clipă că este elevă. În prezenţa directoarei am discutat cu ea când a venit cu înregistrarea telefonică, pe care am recunoscut-o deşi era distorsionată. Şi am zis atunci: băi aşa o fi, dar noi ne-am întâlnit până acum vreodată? Am vorbit, ne-am salutat, ne-am atins, am apărut în faţa ta şi te-am rugat ceva? Nu, a răspuns ea de faţă cu doamna director Şerban. Acum a venit un poliţist în civil la şcoală să-i întrebe pe elevii din cămin dacă am luat numărul de telefon al fetei de la ei”, a declarat Petrică Angheluş.



Acesta a acreditat ideea că ar putea fi vorba şi despre o răzbunare a dirigintei elevei despre care se presupune că a hărţuit-o