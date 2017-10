O infecţie mortală: copiii şi-au adus tatăl la urgenţe, iar după două săptămâni l-au luat de la institutul de medicină legală

„După alte câteva zile, ne spunea că durerile încă persistă şi că sunt din ce în ce mai puternice. Asta se întâmpla cu toate că urma o schemă de tratament cu 2-3 antibiotice, calmante şi antiinflamatorii“, a relatat Alexandru Costan, ginerele victimei. Începând de vineri, 13 octombrie, starea bolnavului s-a înrăutăţit constant. Alexandru Ilioi a murit marţi, 17 octombrie, după o septicemia severă.

„Stătea pe o parte de durere şi avea diaree. Duminică, pe 15 octombrie, arăta foarte rău, abia mai vorbea, nu mai vedea. Atunci a fost transferat în ATI, i s-a făcut un examen ecograf, iar doamna doctor ne-a spus că se miră de ce temperatura nu-i scade sub 40 de grade Celsius, având în vedere că este sub tratament cu antibiotic. O asistentă, în schimb, ne-a spus că se alintă. Între timp am aflat şi noi că este vorba despre infecţie cu Clostridium difficile“, a mai nuanţat Costan.