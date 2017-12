Motivul uluitor invocat pentru „frânarea“ autostrăzii Moldovei: „Ce legătură are o investigaţie DNA cu blocarea unui proiect critic pentru România?“

Deputatul Cătălin Drulă a prezentat etapele pe care le-a parcurs proiectul, lansat în urmă cu mai bine de zece ani.



Pe lângă detaliile oferite pe larg, în debutul postării, deputatul a prezentat şi o „variantă scurtă pentru cei care nu au timp/răbdare să citească detaliile: 1) nimic nu s-a mişcat în 2017 pentru acest proiect; 2) primul sector de 100 km al autostrăzii dinspre Tg. Mureş are contract semnat (de 2 ani) pentru realizarea studiilor geotehnice de detaliu şi a proiectării (pas obligatoriu premergător construirii) care n-a fost nici până azi demarat de CNAIR (detaliile coşmarului birocratic sunt dedesubt); 3) pentru acest sector (Tg. Mureş - Ditrău) alocarea bugetară în proiectul de buget pe 2018 publicat ieri este ZERO; 4) pentru celelalte două sectoare (traversarea munţilor şi partea din Moldova) nici măcar licitaţiile pentru studii şi proiectare nu au fost lansate şi 5) tot restul de declaraţii politice şi aşa-zise proiecte de legi care sunt praf în ochi şi politicianism ieftin. Nu aduc cu nimic proiectul mai aproape de realizare“.



În varianta detaliată, deputatul susţine: „Autostrada Tg. Mureş- Iaşi e vitală pentru Moldova şi este parte a unui coridor european principal, dar este şi cel mai complicat şi dificil proiect de infrastructură rutieră pe care România îl va face în timpul vieţilor noastre. Pentru un proiect de complexitatea aceasta e nevoie în prealabil de o proiectare excepţională bazată pe studii serioase şi reale de teren: foraje geotehnice, măsurători topometrice, calcule de dimensionare şi aşa mai departe. înainte de a ajunge la licitaţia de construire, cei mai buni specialişti trebuie să-şi bată capul luni/ani de zile lucrând cu softuri de proiectare pentru a găsi soluţii tehnice pe baza unor date culese cu trudă de echipele din teren. Acesta e faimosul "studiu de fezabilitate" pe care toată lumea îl urăşte: pentru că niciodată nu le facem serios, iar pe cele pe care le facem de mântuială le uităm prin sertare şi ajung să reprezinte bani aruncaţi pe apa Sâmbetei“.



Deputatul USR susţine că „până prin 2014 aceste studii nu au fost făcute suficient de detaliat, câteodată mai mult din birou şi în niciun caz cu un studiu geotehnic de detaliu (conform cu normativele europene Eurocod) la bază. Atâta cerea compania de drumuri (fosta CNADNR, acum numită CNAIR, doar numele s-a schimbat) pe vremea aceea. Problema mare este că dacă pe baza acestor studii sumare se pot cât de cât construi autostrăzi la câmpie, la deal devine ceva mai greu (ajungem la surpări şi tot felul de probleme după cum am văzut deja), iar la munte e cam imposibil. în relief montan nu merge făcută treabă decât într-un singur fel: bine. Metodic şi minuţios. Altfel ai în braţe doar maculatură“.



Potrivit parlamentarului, pentru Autostrada Târgu Mureş-Iaşi există un studiu făcut în 2011, dar nefiind la nivelul de detaliu, este nevoie de reluarea licitaţiei pentru astfel de documentaţii. În anul 2014, pe 30 mai, CNADNR a lansat 3 licitaţii pentru actualizarea şi detalierea studiilor de fezabilitate pentru cele 3 sectoare ale acestei autostrăzi: - Tg. Mureş - Ditrău (cei aprox. 100km din Transilvania); - Ditrău - Tg. Neamţ (trecerea Carpaţilor Orientali, tot ~100km) şi - Tg. Neamţ-Iaşi-pod peste Prut la Ungheni (cei aprox. 100km din Moldova).



„De data aceasta, în caietele de sarcini se cerea nivelul de detaliu necesar (pornindu-se de la studiile anterioare, dar adăugând forajele şi măsurătorile lipsă şi proiectarea aferentă)“, susţine parlamentarul.



Ulterior, potrivit parlamentarului, „două din cele trei licitaţii s-au anulat (Ditrău- Tg. Neamţ şi Tg. Neamţ- Iaşi), iar pentru sectorul Tg. Mureş- Ditrău (cei 100 km din Transilvania) s-a semnat contractul în mai 2015 cu o asociere de 3 firme. Numai bine ce s-a semnat acest contract că imediat a şi fost suspendat, adică el practic nu a început niciodată. Motivul oficial: era neclar dacă există finanţare pentru autostrada Tg. Mureş-Iaşi. În toamna lui 2016 se lămuresc lucrurile privind finanţarea, este adoptat Master Planul de Transport şi contractul este desuspendat. Doar că... şoc! O lună mai târziu contractul este suspendat la loc. Motivul? Un control al Curţii de Conturi la CNAIR care a ridicat întrebarea «de ce e nevoie de încă un studiu de fezabilitate dacă aţi mai făcut unul? banii de pe cel vechi se pot considera pierduţi? e o dublă cheltuială?». Întrebări, de altfel, legitime.



Inspectorii Curţii de Conturi nu sunt experţi în dezvoltare de infrastructură rutieră. Tot ce trebuia să facă CNAIR era să le dea (într-o formă detaliată) explicaţia de mai sus: «Nu scoatem la licitaţie acelaşi lucru - e vorba de un nivel de detaliu cu totul diferit, spre exemplu dacă în studiul din 2011 s-au făcut 100 de foraje geotehnice pe cei 100km, în noul studiu se vor face peste 1000, aşa cum e necesar la o lucrare aşa complexă, pentru a face proiectarea apoi la modul serios».



CNAIR trebuia să ofere explicaţiile tehnice. Din incompetenţa bine-cunoscută CNAIR nu a fost capabil să explice acest lucru, ba mai mult a luat poziţia ghiocel ca de obicei şi contractul a rămas suspendat pentru că «văleleu! a venit Curtea, opriţi tot!»“.

Potrivit deputatului, „nici până azi nu a fost desuspendat contractul şi a trecut anul“. Cătălin Drulă a revenit la începutul acestei săptămâni şi cu date despre motivul pentru care CNAIR nu dă drumul acestui contract: „«Autostrada Tg. Mureş- Ditrău - în lungime de 92km. [...] În data de 07.07.2017, CNAIR SA a primit din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie o solicitare cu privire la punerea la dispoziţie a unor documente referitoare la contracte şi servicii de elaborare/ revizuire/ reactualizare studii de fezabilitate, implicit şi pentru obiectivul de investiţie Autostrada Tg. Mureş - Ditrău. Prin urmare, activitatea în contract va continua doar după finalizarea dosarului penal, în funcţie de rezoluţiile formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie.» Nu vreau să folosesc termeni de tabloid, dar e HALUCINANT! Deci DNA a cerut companiei informaţii în general despre studiile de fezabilitate (într-o speţă despre care nu ştim altceva) şi pentru că IMPLICIT între documentele trimise DNA intră şi cele despre Tg. Mureş-Ditrău... NU MAI FACEM NIMIC până nu termină DNA dosarul în lucru (posibil ani de zile). (...) Este absurd şi revoltător! Ce legătură are o investigaţie a parchetului cu blocarea unui proiect de infrastructură critic pentru România?! Unde scrie că dacă DNA cere nişte informaţii pentru un anumit dosar, atunci e în regulă ca instituţia publică respectivă să nu mai facă nimic pe orice are legătură tangenţială cu subiectul dosarului? Din contră, această blocare a proiectului Tg. Mureş- Iaşi este ea, în sine, o faptă cel mai probabil de natură penală, un abuz în serviciu“.

