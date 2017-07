Latifundiarii de la vârful judeţului Iaşi. Banii care se învârt în noile declaraţii de avere

Noua declaraţie de avere de a lui Maricel Popa (PSD) arată câteva modificări majore faţă de precedentul document. Lista proprietăţilor deţinute de Popa se întinde pe câteva pagini. La capitolul terenuri, Popa a nominalizat în declaraţia din 2017 nu mai puţin de 21 de amplasamente, în municipiul Iaşi sau în comuna Comarna, unde suprafeţele au fost moştenite. Deşi în noul document nu sunt trecute terenuri cumpărate în 2016 sau 2017, faţă de declaraţia de avere de anul trecut, numărul acestora s-a majorat semnificativ, în 2016 fiind înşirate doar 12 amplasamente. Motivul dublării listei ar fi declararea la dublu, în 2017, a unor terenuri pe care Popa le deţine împreună cu rudele sale.



La capitolul „clădiri“, fostul secretar de stat de la Economie a nominalizat cele trei apartamente cumpărate împreună cu saţia sa, dar şi casa sin Comarna, moştenită în 2012. Şeful CJ a mai declarat bijuterii de aur de 11.000 de euro şi tablouri cu o valoare estimată la 40.000 de euro. Popa mai are deschise două conturi, cu sume ce depăşesc în total 45.000 de lei. La capitolul plasamente şi investiţii, şeful judeţului Iaşi a nominalizat acţiunile şi împrumuturile acordate în ultimii ani, printre acestea fiind şi cel pentru fiica sa, Laura Deniss, căreia i-a împrumutat 55.800 de euro. Şi la capitolul datorii există modificări. Popa a trecut un card de debit contractat şi scadent în acest an, cu o sumă de peste 21.100 de lei. În ceea ce priveşte veniturile, şeful judeţului a câştigat mai mult de la firmele sale decât din bani publici. Astfel, din funcţia de la CJ a obţinut 41.714 lei, în timp ce de la SSH Hidroserv SA Bucureşti, pentru administrare, a luat 18.180 lei, anual, iar de la SC Omega IS Comunications SRL a ridicat 48.430 de lei. Totodată, dividendele de la Certind SA Bucureşti i-au adus 162.530 de lei.



Şi lista din declaraţia de interese a lui Popa este foarte lungă. Fostul secretar de stat în Ministerul Economiei deţine acţiuni şi părţi sociale în valoare totată de 27.000 de lei la SC Omega IS Comunications Iaşi, SC Certind SA Bucureşti, SC Tehnoton Electronics SRL Iaşi, Omega-Tehnoton Distribution SRL Iaşi, Tehno Park SRL Iaşi, SC Omega Tehnoton Energetic SRL Iaşi, SC Compania de Aviaţie Omega Tehnoton SRL Iaşi, SC Omega Mob SRL Iaşi şi SC Augustus SRL Iaşi.



Printre consilierii cu o declaraţie de avere la fel de voluminoasă se află Mircea Manolache (UNPR). La capitolul terenuri, consilierul a trecut 18 amplasamente, cele mai multe în municipiul Iaşi, dar şi la Schitu Duca ori Miroslava. Acesta deţine trei case de locuit, dar şi un apartament, toate în Iaşi.

O modificare importantă în declaraţia sa o reprezintă vânzarea, în 2016, a unei case de locuit. Cumpărătorul a fost SC Rodiana SRL, iar suma obţinută din această tranzacţie a ajuns la 852.000 lei.

Totodată, Manolache a acordat şi un împrumut către firma sa Parma Tax SRL, în valoare de 116.000 lei. Datoriile consemnate în declaraţia de avere depăşesc 50.000 de euro, în total. Ca jurist la SC Delcar SRL, Manolache a câştigat 2.633 lei, din indemnizaţia de consilier judeţean a obţinut 5.338 lei, iar din chirii 12.000 euro.



Declaraţiile de avere ale şefilor şi consilierilor judeţeni ieşeni pot fi consultate AICI