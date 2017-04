FOTO Iarna revine în forţă la Iaşi. Angajaţii de la drumuri sunt în stare de alertă. Agricultor: „tot ceea ce ne rămâne de făcut este să ne rugăm!“

Oficialii Primăriei Iaşi au anunţat încă de miercuri că s-au luat măsuri pentru combaterea efectelor negative ale vremii severe, în contextul unei atenţionări meteorologice de cod galben valabilă până vineri, 21 aprilie, ora 10.00, de răcire accentuată a temperaturilor, precipitaţii abundente sub formă de ploaie şi zăpadă şi intensificări ale vântului.



Astfel, pentru menţinerea viabilităţii străzilor din municipiu, în perioada 19 - 21 aprilie, Citadin SA Iaşi a mobilizat 23 de muncitori şi 3 persoane în supracontrol. „ În caz de nevoie, Citadin SA poate acţiona cu 9 autovehicule cu răspânditor de material antiderapant de 8,5 tone, 2 autobasculante de 16 tone, 6 tractoare cu lamă, 4 buldoexcavatoare cu lamă, 2 încărcătoare frontale şi 3 autobasculante MAN“, au transmis reprezentanţii Primăriei Iaşi.



De asemenea, în cadrul societăţii din subordinea municipalităţii a u fost desemnaţi mai mulţi dispeceri, astfel încât să se asigure permanenţa non-stop. În prezent, în stocurile Citadin SA se află 24.000 litri de motorină, 869 de tone de clorură de sodiu, 32 de tone de clorură de calciu şi 215 tone de material antiderapant.



Până vineri sunt prognozate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.Temperatura medie diurnă nu va urca mai mult de 1 grad Celsius.

Specialiştii agronomi susţin că pot apărea probleme la culturile agricole dacă temperaturile vor coborî sub -3 grade Celsius în zilele următoare. În perioada cu ninsori abundente culturile au parte de un „stres termic“, dar dacădupă aşezarea zăpezii temperaturile vor coborî sub cele specifice de brumă pot apărea pierderi însemnate la culturi.

„Depinde de cum va evolu vremea, cât nu coboară temperatura sub zero grade nu sunt probleme majore, decât un stres termic, dar dacă vor apărea brume sau îngheţuri atunci vor fi probleme, depinde la cât va coborî. La -1 grad până la -3 grade înseamnă brumă, vor fi afectate zonele depresionare culturile pomicole şi vitocole, în zonele de deal mai înalte nu vor fi probleme, în principiu, până l -3 grade. Dacă va coborî mai jos vor apărea problemele, vor fi afectaţi lăstarii sever, deoarece vor îngheţa. Aceştia se vor usca, parcă ar fi arşi “, a declarat conf. univ. dr. Mihai Mustea din cadrul Universităţii de Agronomie Iaşi.

O familie care cultivă căpşuni la Aroneanu, o comună de lângă Iaşi, a acoperit ieri culturile din câmp.

„O înţeleaptă zicală din bătrâni spune aşa: «Dumnezeu îţi dă dar nu-ţi bagă şi-n traistă». Din momentul în care am observat pe toate canalele de informare că vremea, în zona Iaşiului, se va schimba semnificativ, urmând temperaturi negative şi ninsori, nu am mai stat pe gânduri. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat plantaţiile cu folie agril. O operaţiune delicată, deoarece majoritatea Capsuni de Aroneanu au înflorit. Credem că am făcut tot ceea ce ţine de noi pentru a proteja plantele deja formate, florile (florile de căpşuni sunt foarte sensibile iar la temperaturi de -1 grad Celsius sunt compromise) şi fructele care au început deja să se formeze (la temperaturi de -2 grade Celsius acestea încep să-şi piardă din proprietăţile organoleptice). Din momentul acesta, tot ceea ce ne rămâne de făcut este să ne rugăm ca plantele să treacă cu brio peste această provocare. Totodată sperăm că, în cel mai scurt timp posibil, vom avea mult aşteptatele căpşuni undeva în luna mai“.

