Fetiţă condamnată la moarte de proprii părinţi. Mama şi tatăl refuză tratamentul pentru cancer de teamă că „medicii îi vor fura organele“

Viaţa unei copile de opt ani, diagnosticată cu cancer renal, depinde de decizia părinţilor săi care nu sunt de acord cu indicaţiile terapeutice ale medicilor. Deşi fetiţa are metastaze pulmonare evidenţiate în urma investigaţiilor de specialitate, părinţii săi refuză categoric să o opereze.

În timp ce tatăl fetei crede că medicii vor să-i fure fiicei sale organele, mama aşteaptă de la medicul curant o declaraţie scrisă că fetiţa va supravieţui intervenţiei. Discuţiile dintre părinţi se poartă în timp ce minora este diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Fetiţa este diagnosticată cu nefroblastom cu histologie nefavorabilă, recidivat, operat. Noi am fost sesizaţi de către spital că părinţii nu vor să aducă copilul la tratament. Drept urmare, i-am invitat la dialog, au venit, dar nu au înţeles mare lucru şi au avut o atitudine agresivă. Noi ne dorim să fie salvat acest copil şi trebuie salvat dacă se poate. Părinţii trebuie să fie convinşi să meargă cu fetiţa la tratament în continuare şi să nu o condamne”, a declarat Tiberiu Bantaş, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.



Ce spun medicii

Bianca Nedelcu, din satul Bohotin, comuna Răducăneni, a fost diagnosticată cu cancer la rinichi în 2011. Fetiţa a fost monitorizată în clinica de oncologie de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi de către medicul pediatru Antonela Ciobanu. După o serie de proceduri şi tratamente pe care copila le-a îndrumat conform indicaţiilor specialiştilor, începând din vară, pacienta nu a mai fost adusă la spital, aşa cum li se recomandase părinţilor.







„Pacienta nu a fost adusă de către mama sa la data de 04.09.2017 pentru internare şi terapie, după cum declarase mama sa că este de acord. Ulterior, la data de 11.09.2017, familia s-a prezentat la spital refuzând însă internarea. La ultima evaluare clinico-biologică (n.r. iulie 2017) şi imagistica coroborată cu evaluarea PET-CT s-au decelat recidiva locală în loja renală dreaptă şi metastaze pulmonare, ceea ce încadrează cazul în stadiul IV (maxim) de gravitate, cu prognostic extreme de rezervat, chiar dacă pacienta ar relua chimioterapia de linie III (de rezervă)”, au punctat doctorii într-o înştiinţare transmisă Protecţiei Copilului Iaşi. Potrivit medicilor, tratamentul Biancăi trebuie efectuat numai în spital, sub supraveghere de specialitate. „Fetiţa este în evidenţa clinicii de oncologie a spitalului nostru din anul 2011 şi are numeroase internări la noi pentru tratament pentru afecţiunea pe care o are. Ultima prezentare este însă în luna iulie 2017. Nu ştim motivele de ce s-a oprit şi nu a mai venit. Tratamentul se face doar în spital şi trebuie înţeles acest lucru”, a menţionat dr. Solange-Tamara Roşu, medic-şef UPU, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii „Sfânta Maria”.

Ce spun părinţii

Petru şi Maria Nedelcu, părinţii pacientei, ne-au explicat că nu sunt de acord cu continuare procedurilor de specialitate pentru că nu au încredere în doctori. Dacă tatăl susţine că specialiştii i-ar putea fura organele fiicei sale în timpul unei posibile intervenţii, mama copilei spune că nu este de acord cu operaţia pentru că plămânul nu se mai reface după o astfel de procedură.



„Au vrut să mă mintă să o oblige să o opereze. Să semnez eu viaţa copilului pe un caiet studenţesc? Vă daţi dumneavoastră viaţa pe mâna mea să vă tai şi - ferească Dumnezeu! să iasă copilul în sicriu? Eu ştiu ce fac doctorii în sala de operaţie? Se poate să-i ia organele”, a arătat Petru Nedelcu. Soţia sa a adăugat că nu-şi lasă fetiţa pe mâna chirurgilor până când aceştia nu semnează un document prin care să-şi asume un eventual eşec al intervenţiei. „Doamna doctor Ciobanu mi-a spus să operez fetiţa la plămâni pentru că are metastaze la plămâni. Nu sunt de acord. Dacă doamna doctor dă iscălitură că, de ferească Dumnezeu! ceva cu fetiţa, răspunde dumneaiei, eu merg pe linia asta. Vrem şi noi o semnătură că răspunde. Dacă o băgăm la sala de operaţie şi ne spune că s-a dus. Ce fac eu? Rinichiul mai creşte după operaţie, dar plămânul nu mai dă”, a spus Maria Nedelcu.





„Părinţii refuză categoric copilei şansa la viaţă”

Conform reprezentanţilor Primăriei Răducăneni, familia Nedelcu este în atenţia serviciului de asistenţă socială de mai mulţi ani. „Fetiţa familiei, Bianca Petronela Nedelcu, este încadrată în grad de handicap, având o problemă gravă de sănătate. Copila a fost internată la Iaşi, la Pediatrie, dar după toate demersurile făcute în vederea unei intervenţii chirurgicale, mama şi cu tata nu au fost de acord. Mama a motivat spunând că, având în vedere diagnosticul, nu vrea să mai chinuie copilul. Noi încercăm să instituim o măsură de protecţie pentru copil. Având în vedere starea de sănătate, cred că trebuie ţinută numai în spital, pe când mama nu este de acord. Părinţii refuză categoric copilei şansa la viaţă”, a declarat Luminiţa Lupu, asistent social în comuna Răducăneni.