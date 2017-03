Drama profesoarei care poate scăpa cu viaţă doar cu plămâni noi. „Dacă toţi ar dona câte un leu pentru mine, aş putea face transplantul“

Carmen Oghinciuc este internată de un an într-o secţie de paliative FOTO Facebook/Carmen Oghinciuc

Carmen Oghinciuc, o profesoară de chimie din Iaşi pensionată pe caz de boală, le cere ajutor colegilor din ţară. Ieşeanca este diagnosticată cu fibroză pulmonară în stadiu avansat şi are nevoie de un transplant de plămâni pentru a supravieţui.



Profesoara face un apel disperat către oamenii de bine din ţară, către colegii săi şi către toţi cei care vor să întindă o mână de ajutor. La 50 de ani, Carmen Lăcrămioara Oghinciuc vrea doar să trăiască. Să respire cu plămâni sănătoşi, să nu mai fie dependentă 24 de ore din 24, şapte zile din şapte, de tubul de oxigen şi să se descurce singură. În octombrie, pacienta şi-a depus dosarul medical la Direcţia de Sănătate Publică din Iaşi, în vederea decontării intervenţiei medicale într-o clinică din străinătate.

În paralel, speriată de refuzurile pe care le-au primit alţi pacienţi români de la spitalele europene, profesoara încearcă să strângă cei 120.000 de euro necesari intervenţiei printr-un apel umanitar.„Eu nu am ce să vând să strâng suma necesară. Mă gândesc totuşi că, dacă vocea mea s-ar auzi la sindicat, la Ministerul Educaţiei, şi dacă fiecare profesor din ţară s-ar mobiliza şi ar dona câte un leu, poate aş reuşi să adun banii şi să plec direct la operaţie“, a arătat pacienta.

În aşteptare pentru un transplant de plămâni

Carmen Lăcrămioara Oghinciuc este internată la Spitalul „Sfântul Sava“ din Iaşi, în secţia de paliative, de mai bine de un an. Din februarie 2016 şi până în prezent a părăsit secţia doar pentru câteva zile, dar, pentru că se simţea rău, a revenit de fiecare dată în grija medicilor. După 180 de zile de concediu medical, pacienta a fost nevoită să se pensioneze pe caz de boală. Astfel, a părăsit catedra de fizică-chimie de la Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări şi a devenit fidelă patului de spital.Carmen Oghinciuc a predat mai bine de 26 de ani şi acum le cere ajutor colegilor de breaslă, oamenilor de bine şi tuturor celor care pot contribui la visul său.

„Vreau doar să am posibilitatea să fac transplantul de plămâni. Medicul curant mi-a explicat clar că supravieţuirea depinde de această intervenţie chirurgicală care acum nu se poate face în ţară. Într-un an de spitalizare am slăbit enorm, iar starea plămânilor s-a degradat continuu. Fără transplant, se poate întâmpla orice, oricând“, a mai spus ieşeanca.

Carmen Oghinciuc este diagnosticată cu fibroză pulmonară din 1996. Timp de aproape 20 de ani, profesoara a reuşit să ţină sub control boala, dar după o răceală din 2015 întreg organismul a avut de suferit. Acum, plămânii îi mai funcţionează doar în proporţie de 20%, şi nu se poate descurca fără tubul de oxigen şi fără tratament. În prezent, boala este avansată şi singura şansă de supravieţuire a ieşencei este un transplant pulmonar, după cum a arătat dr. Adrian Crişan de la Spitalul de Pneumoftiziologie, medicul curant al pacientei.

În octombrie 2016, fratele profesoarei a depus la DSP un dosar medical în vederea obţinerii acordului de la Ministerul Sănătăţii pentru decontarea transplantului pulmonar într-o clinică din străinătate. „DSP a primit dosarul medical al pacientei şi va urma paşii specifici pentru decontarea unui serviciu medical într-o clinică din străinătate. O comisie va analiza dosarul respectiv şi după ce îşi va da avizul, documentele medicale vor fi trimise către Ministerul Sănătăţii“, a arătat Marius Voicescu, purtător de cuvânt al DSP.

Speriată de refuzurile pe care le-au primit pacienţii români pentru transplantul pulmonar şi de sfârşitul tragic al unor bolnavi care nu au mai apucat să facă operaţia, Carmen Oghinciuc încercă să strângă banii necesari transplantului, în jur de 120.000 de euro, printr-un apel umanitar. „Eu acum trăiesc din 1.550 de lei pe lună, cât este pensia pe caz de boală şi cea pentru însoţitor. La spital, plătesc lunar câte 3.000 de lei pentru serviciile oferite. Am reuşit să plătesc numai cu ajutorul părinţilor, rudelor, colegilor de la şcoală, preotului paroh de la Flora Tătăraşi. Le mulţumesc pe această cale şi mă rog să găsesc acum, în Postul Paştelui, înţelegere şi ajutor să strâng banii pentru transplant“, a mai precizat Carmen Oghinciuc.

Persoanele care doresc să o ajute pe profesoara din Iaşi care are nevoie de transplant pulmonar pot depune orice sumă de bani în următoarele conturi: lei în contul RO17 BRD E240SV77022472400, deschis pe numele Oghinciuc Lăcrămioara Carmen, şi euro în contul RO71BTRLEURCRT00J2538801, deschis pe numele fratelui pacientei, Cristinel Oghinciuc.



