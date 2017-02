Dorinţa protestatarului singuratic, care a rezistat 12 ore în faţa Guvernului şi a impresionat România: „Lucrurile să se întâmple aşa cum e firesc în democraţie“

Andrei Popa este un tânăr modest. Are 24 de ani şi studiază la Facultatea de Matematică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Este originar din Oneşti, judeţul Bacău, şi de curând şi-a îngheţat anul universitar să le fie sprijin părinţilor săi.

Pe 31 ianuarie, în noaptea în care Guvernul Grindeanu a adoptat ordonanţa 13/2017, Andrei a simţit că locul lui este în stradă, în mijlocul protestatarilor care apără democraţia. A lăsat să mai treacă o noapte şi, din a treia seară, Popelu’, aşa cum îi spun cunoscuţii, a fost în Piaţa Victoriei, în faţa Guvernului. De 11 zile, Andrei Popa stă în Bucureşti, cazat la un prieten, şi în fiecare seară protestează paşnic faţă de OUG 13/2017.

Însă momentul suprem al aventurii lui Andrei la Bucureşti s-a petrecut în noaptea de vineri, 10 februarie, spre sâmbătă, 11 februarie. Vineri, la ora 20.00, s-a aşezat pe asfaltul din faţa clădirii Guvernului şi nu s-a mai ridicat până sâmbătă dimineaţă, la ora 8.30. Gestul său a mişcat zeci de oameni veniţi la protest, care au sărit să-l ajute cum au putut. Andrei şi-a povestit aventura emoţionantă pe Facebook, iar postarea sa a fost redistribuită de peste 2.000 de ori.

„Fiecare a avut motivele lui pentru care a ieşit în piaţă. Toţi am simţit că ceva nu este în regulă şi că trebuie schimbat modul în care se iau unele decizii în ţara noastră. Şi eu am simţit aceleaşi lucruri. Am simţit că asta este ocazia mea, a generaţiei mele, să ne arătăm dezaprobarea. Dorinţa mea şi cred că a tuturor celor din piaţă este să se respecte dreptatea şi adevărul. Lucrurile să se întâmple în ţară aşa cum este firesc într-o democraţie. Accept să nu fiu de acord cu deciziile unei majorităţi, dar să nu fie vorba despre o decizie luată pentru cineva”, a explicat Andrei Popa.





În primele seri de protest, băcăuanul a ieşit în Piaţa Victoriei alături de mai mulţi colegi din Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi. La ultimele proteste, Andrei a mers singur la manifestaţii, colegii săi revenind la Iaşi după câteva zile. De fiecare dată când a fost singur la protestele din faţa Guvernului, tânărul a manifestat într-un fel despre care spune că îl reprezintă cel mai bine, prin tăcere. Andrei nu a strigat şi nu a ţipat împotriva Guvernului, ci a sfidat decidenţii prin simpla prezenţă, fluturând un steag şi intonând imnul naţional.

„La început a fost impresionant. Am văzut pentru prima dată, pe viu, cum decurge un protest de amploare. Mai participasem la Iaşi la proteste faţă de proiectul Roşia Montana, dar erau restrânse, nicidecum imense. Duminică, 5 februarie, în Piaţa Victoriei au fost peste 100.000 de oameni în stradă. Protestul a avut un impact plăcut asupra mea. M-am hrănit cu ce s-a întâmplat acolo şi am simţit că acolo este locul meu. Mi-am dat seama că ţara s-a trezit şi că-şi spune liber părerea. Oamenii au acceptat să iasă în stradă, să îndrepte societatea”, a mai arătat Andrei.



Protestul de vineri, 10 februarie, nu părea cu nimic diferit de celelalte seri. Studentul a ieşit în piaţă în jur de ora 20.00, s-a pus jos între protestatari şi a părăsit Piaţa Victoriei a doua zi dimineaţă, după ce a predat ştafeta unui grup de bicilişti care, în semn de protest faţă de OUG 13/2017, s-au plimbat pe două roţi în faţa Guvernului. În acea noapte, Andrei şi-a ţinut mintea trează cântând imnul naţional şi s-a încălzit cu ceaiurile pe care mai mulţi bucureşteni i le-au oferit. „Am vrut să protestez în felul meu. M-am pus jos şi mi-am spus că eu aici stau până dimineaţă. M-am pus în faţa gratiilor de la Guvern şi acolo am stat până sâmbătă, la ora 08.00. Dimineaţa, corpul meu era epuizat şi mergeam mecanic”, a povestit studentul.





Andrei Popa se pregăteşte să revină acasă, la Oneşti, zilele viitoare, dar adaugă că asta nu înseamnă că exerciţiul său democratic s-a încheiat.

