FOTO Cum a fost la cel mai aşteptat eveniment gastronomic de la Iaşi, locul pe unde au trecut 45.000 de oameni

Cea de a doua ediţie a Street Food Festival Iaşi şi-a închis porţile. În timpul celor trei zile de sărbătoare gastronomică, 45.000 de oameni au trecut pe la standurile chefilor veniţi în capitala Moldovei. „Cei prezenţi au avut şansa de a călători prin întreaga lume prin intermediul unor savori deja renumite. De la pizza napoletană la burgeri sau legume la wok, sushi sau pancakes cu sirop de arţar, gurmanzii le-au putut încerca pe toate. Cei peste 40 de chefi prezenţi s-au înscris în cursa gusturilor şi au demonstrat că îşi merită pe deplin titulaturile de maeştri în bucătăria stradală“, au transmis organizatorii.



De pe aleile festivalului nu au fost lipsite nici deserturile colorate şi delicioase sau băuturile răcoritoare care au fost savurate pe deplin alături de bunătăţile din farfurii. „Iaşiul ne surprinde mereu. Anul trecut am rămas de-a dreptul uimiţi de frumuseţea acestei locaţii, iar anul acesta am rămas la fel de plăcut surprinşi. Spaţiul de poveste ne-a ajutat extrem de mult să transmitem ceea ce am vrut: Street Food Festival este o experienţă care trebuie trăită pe deplin”, a afirmat Nely Borza, Project Manager Street Food Festival.



Unii ieşeni au venit în fiecare seară pentru a degusta din varietatea de produse. „În prima seară m-am oprit doar la îngheţata artizanală, dar apoi am revenit la concert şi la o porţie de paella şi un pahar de sangria. Am fost şi anul trecut, a fost la fel de aglomerat. La unele standuri stăteau la rând şi 10-15 persoane“, a pus Andreea.



Bucătăria Street Food nu a însemnat doar mâncare, muzică bună, filme la cinema şi relaxare. Alături de această componentă, publicul s-a putut implica şi în campania Share a Meal, prin intermediul unor donaţii care au însemnat peste 70 de porţii de mâncare duse la adăposturile pentru oamenii nevoiaşi. Festivalul urmează a fi organizat şi în alte 7 oraşe din ţară.

Citeşte şi:

FOTO Invenţie românească. Robotul care sapă galerii în locul oamenilor, pentru sistemele de canalizare