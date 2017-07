Cum folosim apa florală şi uleiul de lavandă. Recomandările unui producător de „aur mov“

În această perioadă, de pe câmpurile din judeţul Neamţ se recoltează lavanda. „Planta s-a deschis foarte mult, e nevoie să o strângem de pe câmp, o punem la uscat şi începem să producem apă şi ulei de lavandă. Chiar am distilat săptămâna trecută şi deja avem apă florală de lavandă“, a spus Laura Dafina Drăguţ, cultivator de plante din Regiunea de Nord-Est.



Principala utilizare a apei florale de lavandă este în calmarea pielii: „În acest moment, apa florală de lavandă este mai puţin cunoscută, dar ea oferă numeroase beneficii. Se foloseşte ca loţiune tonică, pentru tenul sensibil, dar nu numai. Se utilizează pentru pielea iritată, dar chiar şi pentru cea arsă de soare. Se aplică direct în zona sensibilă. Poate fi folosită şi pentru calmarea pielii după epilat. Este foarte bine acceptată în calmarea pielii sensibile a copiilor“.



Apa de lavandă este un calmant şi revigorant pentru piele, ajută la regenerarea acesteia, dar în acelaşi timp atenuează roşeaţa, arsurile solare şi iritaţiile.



Pe de altă parte, uleiul de lavandă are proprietăţi antiseptice şi antifungice, de aceea are numeroase utilizări în tratamentele pentru curăţarea şi calmarea pielii. Specialiştii susţin că acest tip de ulei relaxează, deoarece aroma plantei poate încetini activitatea sistemului nervos. Dacă este aplicat local, pe tâmple, poate ajuta la diminuarea durerilor de cap.



Totodată, ceaiurile din levănţică au proprietăţi antidepresive, în timp ce uleiul este folosit ca remediu pentru problemele căilor respiratorii. Esenţa lavandei este folosită în multe produse cosmetice, datorită proprietăţilor antibacteriene, antiseptice şi antiinflamatorii. Planta se mai foloseşte şi pentru a alunga ţânţarii din casă, iar pusă în săculeţi printre hainele din dulap ajută la eliminarea moliilor.



„Uleiul acesta pur pe care îl obţinem noi nu se foloseşte direct pe piele, pentru că este foarte puternic. De aceea, îl putem folosi în combinaţii cu alte uleiuri sau îl punem în creme“, spune producătorul de lavandă. Laura Drăguţ a mai menţionat că uleiul de primă presă este cel mai bun: „este recomandat să folosim ulei obţinut în contiţii cât mai ecologice, pentru a avea toate beneficiile din el. De aceea noi am încurajat micii producători ca să avem culturi cât mai naturale, fără erbicide pentru că e o diferenţă foarte mare între planta curată şi alta tratată“.



