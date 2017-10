Ce au voie să facă controlorii călătorilor prinşi fără bilet. Când pot chema Poliţia şi când trebuie să-şi ceară scuze

Pentru a şti cum trebuie să reacţioneze călătorii atunci când sunt legitimaţi, reprezentanţii Companiei de Transport Public Iaşi au publicat pe propria pagină regulamentul pe care controlorii trebuie să îl respecte când îşi exercită meseria.



Vă prezentăm mai jos reglementările de la Iaşi, multe dintre ele comune cu cele din celelalte oraşe ale ţări.

MODUL DE EFECTUARE A CONTROLULUI DE BILETE IN MIJLOCUL DE TRANSPORT IN COMUN

- la inceputul verificarii legitimatiilor de calatorie, controlorul de bilete, cu ecusonul la vedere, va rosti: “stimati calatori va rugam sa pregatiti legitimatiile de calatorie pentru control”;

- va verifica mai intai foaia de parcurs a conducatorului de vehicul pentru a vedea daca aceasta a fost completata corespunzator si pentru a nu avea bilete vandute sub seria inscrisa la cursa respective;

- cu ajutorul fiselor martor va verifica codul, respective cifrul, compostoarelor si se confrunta cu biletele prezentate de calatori;

- abonamentul trebuie sa aiba fotografia persoanei care il prezinta, sa fie completat la toate rubricile prevazute in formular, sa fie valabil pe traseul respective si in ziua efectuarii controlului;

- legitimatiile de calatorie ale angajatilor proprii precum si a celor cu contracte de colaborare cu unitatea noastra, trebuie sa aiba fotografia corespunzatoare persoanei ce prezinta si sa fie vizata pentru valabilitate (trimestrial, semestrial, annual);

- in cazul in care exista proba faptica, concreta si reala a vinovatiei calatorului contravenient, in urma tuturor probelor administrate, cazul va fi tratat izolat fara extinderea lui publica in mijlocul de transport aratandu-se in mod obiectiv si civilizat incadrarea faptei in actul normative de constatare si stabilire a contraventiei ( H.C.L. nr. 260/2000), precum si posibilitatea contravenientului de a achita pe loc taxa de calatorie;

- daca contravenientul achita taxa de calatorie in mijlocul de transport, se va elibera chitanta cu nr. serie, completata cu data, ora, nr. marca controlor, semnatura controlor si traseul unde a fost eliberata. Aceleasi date vor fi completate si pe cotorul chitantei;

- in cazul in care contravenientul nu poate sau nu doreste sa achite pe loc taxa de calatorie, se va solicita acestuia legitimarea cu buletinul de identitate si numai cand nu poseda acest act se va solicita legitimarea cu alte acte pe care le detine asupra sa. In acest caz se va intocmi pe loc process – verbal de contraventie pe care va exista semnatura contravenientului si specificatia “am primit un exemplar” si se va inmana contravenientului buletinul de identitate si un exemplar al procesului – verbal;

- daca respectivul calator nu vrea sa semneze pentru primirea copiei procesului – verbal se va scrie la contravenient “refuza sa semneze” iar procesul – verbal se va preda la seful de tura;

- pentru legitimarea cu alte acte se va intocmi raport de constatare eliberandu-se totodata contravenientului si INVITATIA de a se prezenta la compartiment Controlori in termen de 48 ore intre orele 7 –14,30;

- daca respectivii calatori nu poseda nici un act de identitate, nici nu au cum sa achite taxa de calatorie, sau nu vor a se legitima, atunci se va apela la ajutorul organelor de politie;

- dupa efectuarea controlului in mijlocul de transport, controlorul va consemna in foaia de parcurs a autovehicului la rubrica prevazuta organelor de control, mentionandu-se ora si minutul efectuarii controlului, nr. de marca al controlorului si nr. curent al controlului. Controlul efectuat va trebui sa fie regasit in buletinul de activitate al echipei de control, care se va completa in mijlocul de transport cu ora, minutul, nr. inventar autovehicul, nr. marca conducator autovehicul, statia de urcare, nr, de rapoarte, procese – verbale sau chitante eliberate, semnatura conducatorului auto;

- daca in timpul controlului sunt depistate abonamente eliberate gresit de tonetiste acestea se vor retine si se vor preda sefului de tura. Dupa ce se vor cere scuze calatorului pentru greseala salariatului regiei, in modul cel mai politicos calatorul va fi invitat sa-si ridice abonamentul a doua zi de la Compartimentul Controlori;

- toate neregulile constatate in mijlocul de transport vor fi consemnate in buletinul de activitate;



INTERDICTII ALE CONTROLORILOR DE VEHICULE

- este interzisa parasirea echipei si traseului in timpul programului;

- se interzice controlul formal si superficial al legalitatii legitimatiilor de calatorie, precum si nesanctionarea tuturor calatorilor clandestine depistati;

- se interzice orice convorbire cu conducatorul mijlocului de transport in timpul mersului si deranjarea acestuia pentru intocmirea buletinului de activitate; datele necesare se extrag din foaia de parcurs;

- se interzice controlul concomitent, in acelasi mijloc de transport de catre doua echipaje de control diferite;

- este interzis confiscarea obiectelor de orice fel de la calatori, cu exceptia celor lasate in custodie pe baza de proces – verbal semnat cu martori;

- este interzisa deplasarea mijloacelor de transport in comun in garaj sau depou pentru legitimarea calatorilor;

- se interzice confiscarea legitimatiilor de veterani de razboi, de handicapati, a carnetelor de marinar sau aviator, a actelor eliberate de MAN si MI;

- sunt interzise in mijloacele de transport, statiile de asteptare sau capete de linie orice discutie cu coechipierii sau publicul calator privind organizarea interna a regiei, precum si comentarea oricaror hotarari sau decizii privind desfasurarea activitatii de transport;

- se interzice efectuarea controlului in mijloacele de transport in afara programului de lucru, fara aprobare;

- este strict interzisa stationarea pe scaune si controlul “la panda” precum si provocarea de dezordine prin basculare in mijlocul de transport in comun;

- este interzisa cu desavarsire orice fel de discutie la adresa calatorului; conversatia se va face numai in legatura cu valabilitatea legitimatiei de calatorie;

- este interzisa dezinformarea calatorilor care platesc taxa de calatorie in mijlocul de transport, in legatura cu posibilitatea de a utiliza chitanta ca un abonament nenominalizat pentru o zi;

