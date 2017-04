Ce a păţit un român care s-a întors în ţară după 16 ani pentru a-şi deschide o afacere: „Birocraţia distruge România. Merită să-mi investesc banii mei aici?”

Eduard Crăescu şi-a făcut o viaţă în Londra din 2001, după ce a ajuns acolo când era în an terminal la Facultatea de Drept. Iniţial, spune Crăescu, a vrut să stea doar temporar în Londra, însă lipsa perspectivelor de acasă l-au determinat să-şi caute rostul printre străini. A lucrat la o firmă de construcţii, dar a avut şi alte joburi part-time şi a strâns ban cu ban. Cu banii câştigaţi şi-a cumpărat mai multe apartamente în Iaşi şi Piatra Neamţ, şi în toţi aceşti ani a venit în România doar în vacanţă. „Toţi banii i-am investit în România. Şi asta pentru că gândul şi inima mea a rămas aici. Aşa se face că, după 16 ani petrecuţi acolo, am decis că ar fi timpul să mă întorc în România. Prietenii şi familia îmi sunt aici şi, indiferent câţi ani eşti plecat, tot român eşti“, ne-a povestit bărbatul.

Experienţa de la Registrul Comerţului

Recent, Crăescu a luat decizia de a se muta definitiv în România, la Iaşi. Şi-a luat liber de la muncă o săptămână, cea care tocmai s-a încheiat ieri ca zile lucrătoare, cu gândul că, înainte de a se întoarce acasă, să îşi deschidă o firmă în domeniul serviciilor de curăţenie.

„Mi-am trasat idea afacerii, am făcut planul de afaceri, mi-am calculat câţi bani trebuie să investesc. M-am docu­mentat online şi am văzut că în România durează între 3 şi 5 zile lucrătoare pentru a-mi deschide o firmă. Mi-am luat bilet de luni până duminică (mâine, n.r.) şi am venit pentru a înfiinţa firma“, spune Eduard Crăescu.

Când a ajuns la Iaşi, a aflat că lucrurile nu stau tocmai aşa. Bărbatul a apelat contracost la o firmă de înfiinţări societăţi, sperând că astfel va reuşi să-şi înfiinţeze firma mai repede, în aşa fel încât să nu fie nevoit să îşi prelungească şederea.

„Am plătit ce mi-au cerut cei de acolo, le-am dat toate actele necesare şi mi s-a spus că, în maximum 4 zile, e gata firma. Joi trebuia să fie gata. A doua zi mi-au spus că mai trebuie nu ştiu ce avize de la pompieri, şi mi-au mai cerut nişte bani. Nu a fost aşa. În cele din urmă, m-am dus eu la Registrul Comerţului şi mi s-a spus că dosarul meu e amânat până pe 14 aprilie pentru că mai trebuie o hârtie cu acordul vecinilor. La început, nu mi s-a spus acest lucru. Atât timp cât am plătit, am crezut că cei care trebuiau să îmi înfiinţeze firma ştiu ce documente sunt necesare. Nici acum (n.r., interviul a fost realizat ieri) nu a fost înfiinţată firma, şi nici nu ştiu când va fi gata. Iar eu trebuie să plec duminică înapoi la muncă“, ne-a mai povestit ieşeanul.

„Birocraţia distruge România”

„Merită sau nu?“, e întrebarea pe care ieşeanul şi-o pune acum când se gândeşte la investiţia pe care voia să o facă la Iaşi şi care, spune el, urma să creeze locuri de muncă.

„Experienţa aceasta nu m-a convins că cei plecaţi din România au de ce să revină şi să investească. Pentru că birocraţia distruge România. Sistemul ne termină, ne zăpăceşte. În Marea Britanie, ca să îţi înfiinţezi o firmă, îţi depui actele dimineaţă la 8 şi la 16 e gata firma. La fel de simplu e şi în alte domenii. Statul român cu ce mă ajută? Cu nimic!“, e de părere ieşeanul, care şi-a mai creat o convingere, după experienţa cu societatea care trebuia să îi intermedieze înfiinţarea firmei: „Cum te prinde, să te «fac㻓, e dezideratul după care, crede Crăescu, se ghidează mulţi români. Ieşeanul va peca înapoi la Londra şi spune că, dacă la început era convins să se stabilească în ţară pentru a-şi deschide afacerea, acum nu mai este deloc sigur că vrea. „Nu sunt convins că merită să investim şi să revenim în România“, spune el, referitor la cei plecaţi în alte ţări pentru a munci.

„Dacă noi, toţi cei din afară, ne unim şi nu mai trimitem acasă niciun ban se prăbuşeşte economia. N-o să-i mai auzim pe Dragnea şi Tăriceanu că bubuie economia“, crede ieşeanul, în opinia căruia mulţi dintre românii care şi-ar dori să revină în ţară „pleacă de unde au venit“ atunci când se lovesc de birocraţia din România.