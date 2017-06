Bac 2017. Elev din Iaşi după proba la Istorie: „La punctul despre comunism am băgat despre Revoluţie, despre Ceauşescu“

Cei care au avut de rezolvat subiectele la Matematică au fost mult mai încântaţi, considerându-le „suspect de uşoare“. Mult mai rezervaşi au fost cei care au dat Bac-ul la Istorie.



UPDATE SUBIECTE ISTORIE ŞI MATEMATICĂ

„La primul subiect a fost Evul Mediu, la al doilea trebuia să scriem despre statul român modern, iar la al treilea subiect a fost statul român postbelic“, a spus Bianca, o elevă a liceului din Răducăneni, care a susţinut examenul de Bacalaureat la centrul de examinare de la Liceul „Dimitrie Cantemir“.



De la acelaşi liceu, Dragoş a spus că subiectele la Istorie au fost acceptabile: „Nici foarte greu, nici foarte uşor. Putea să cadă numai comunismul, asta ar fi fost uşor. La punctul ăsta am băgat despre Revoluţie, despre Ceauşescu, ştiam mai toţi despre perioada asta“. Cei doi tineri vor susţine următoarea probă la Geografie: „Zilele astea învăţăm! Cel mai frică ne-a fost la Română, de acum să vedem rezultatele“.



Mult mai relaxaţi şi bucuroşi au ieşit elevii care au susţinut proba la Matematică. La centrul de examinare a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă“, absolvenţii au ieşit în număr mare în jurul orei 11.00. „A fost suspect de uşor!“, au susţinut cei mai mulţi. „Am şi învăţat, dar a fost uşor. La primul subiect a fost ceva cu progresii, probabilităţi. Ce se dă la fiecare simulare şi test din culegere. Apoi, la al doilea, am avut matrici, determinanţi, polinomi, iar la subiectul trei am avut derivate, integrale. Ştiu sigur că am greşit la probabilitate, nu am fost atentă, deci iau sper la 9.50“, a spus Ioana. Tânăra va susţine umătoarea probă la Chimie: „La Română a fost uşor, dar acolo e mai subiectiv şi nu mă pot evalua. Vreau să dau la Medicină, în Iaşi“.



De la un alt centru de examinare, „Cantemir“, Gabriel a considerat subiectul la matematică accesibil, spunând că doar integralele de la punctul al treilea au fost mai complicate. „Sper să iau un 8. Următoarea probă este la Informatică, iar apoi cred că mă voi angaja, nu ştiu dacă dau anul acesta la facultate“, a spus tânărul.



La nivelul judeţul Iaşi, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, sunt înscrişi 4.920 de candidaţi pentru susţinerea probelor de bac 2017, dintre care 462 provin din seria anterioară. Aceştia sunt repartizaţi în 15 centre de examen, dintre care 11 centre se regăsesc în Iaşi, două la Paşcani şi câte unul la Târgu Frumos, respectiv Hârlău.

