Şcoala în care copiii romi sunt fugăriţi de lângă cei români. Caz de discriminare sancţionat drastic de CNCD

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancţionat un caz de segregare rasială ce a fost descoperit la o unitate şcolară din municipiul Iaşi. Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, dar şi IŞJ Iaşi, au primit câte o amendă de 3.000, respectiv 5.000 de lei după ce ar fi discriminat copiii romi, prin distribuirea acestora într-un corp de clădire diferit de cele în care învaţă elevii români.

Decizia CNCD a venit urmare a unei plângeri ce a fost înaintată de o asociaţie ce luptă împotriva discriminării şi, potrivit acesteia, atât unitatea şcolară din Iaşi cât şi inspectoratul vor trebui să realizeze un plan de desgregare, în urma căruia să fie alcătuite clase mixte, din care să facă parte atât copii români cât şi romi.

Reprezentanţii IŞJ Iaşi nu sunt de acord cu decizia luată de CNCD şi au precizat că vor face recurs împotriva deciziei CNCD, având şi susţinerea ministerului de resort în acest sens.

Care au fost acuzaţiile

Reclamaţia din acest caz a fost formulată de Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO), o organizaţie nonguvernamentală care a realizat un studiu la nivelul regiunii Moldovei cu privire la segregarea şcolară a copiilor romi. Potrivit plângerii înaintate CNCD, reprezentanţii Şcolii „Bogdan Petriceicu Heşdeu“ din cartierul ieşean Tătăraşi ar distribui pe criterii etnice elevii care se înscriu la această unitate, cei romi fiind repartizaţi în proporţie majoritară în corpul C al şcolii.



De asemenea, romii ar avea parte, se arată în plângere, şi de un act de educaţie de o „calitate inferioară celui practicat în alte corpuri ale aceleiaşi şcoli“. Conform reclamaţiei, Şcoala „B.P. Haşdeu“ dispune de mai multe corpuri, C fiind cel în care ar fi distribuiţi cu preponderenţă elevii de etnie romă. „În corpul C învaţă preponderent copii de etnie romă, iar corpul profesoral, mai ales la învăţământul primar, cuprinde un procent mai mare faţă de celelalte corpuri personal didactic suplinitor sau pensionat. De asemenea, părinţii copiilor educaţi în corpul C al şcolii reclamă calitatea proastă a educaţiei primite de copiii care termină clasa a IV-a fără să ştie să scrie sau să citească şi sunt în pericol de abandon şcolar după ce trec la ciclul gimnazial“, se arata în reclamaţie.



Potrivit CADO, situaţia ar fi fost semnalată de părinţii elevilor de etnie romă care învaţă în corpul C al şcolii. De asemenea, părinţii au mai spus că în Corpul C nu s-ar organiza clasa 0, şi că elevii ar fi fost înscrişi direct în clasa I, deşi unii aveau 6 ani. „Unii dintre părinţi declară că au încercat să-şi înscrie copiii la şcoală în alte corpuri ale aceleiaşi şcoli, însă au fost refuzaţi. Alţi părinţi au încercat să îşi transfere copiii în alte şcoli, însă au fost fie refuzaţi, fie copiii nu aveau cunoştinţele necesare pentru a se integra în procesul educativ din acele şcoli, motiv pentru care unii au revenit la aceeaşi şcoală“, se mai arata în plângere.