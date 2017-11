VIDEO Ziua în care cimitirele devin locuri de întâlnire pentru familiile celor morţi

Nenumărate candele şi lumânări aprinse de rudele celor înmormântaţi în Cimitirul Valea Seacă din Hunedoara l-au împodobit de Ziua Morţilor. Cel mai mare cimitir al Hunedoarei a devenit loc de întâlnire al familiilor şi apropiaţilor lor.

Mormintele au fost curăţate de buruieni, oamenii le-au înfrumuseţat cu flori, iar în jurul lor s-au strâns pentru a-i omagia pe cei plecaţi din această lume. Trecătorii pe aleile cimitirului au fost invitaţi să primească de pomană pentru sufletele morţilor, iar preoţii au ţinut slujbe de pomenire lângă morminte.

Ziua Morţilor ori Luminaţia este o sărbătoare care implică întreaga comunitate. Din vremuri îndepărtate, de 1 noiembrie, după Sfânta Liturghie dedicată Zilei tuturor sfinţilor, oamenii îşi petreceau după-amiaza în cimitire, rugându-se pentru sufletele răposaţilor şi sperând astfel că Dumnezeu îi va mai ierta celui adormit din păcatele săvârşite în timpul vieţii.

În mitologia românească, în care cultul morţilor are un loc aparte, sărbătoarea de 1 noiembrie îşi are corespondent în celebrarea arhaică a Moşilor de iarnă, de la începutul lunii noiembrie. „Moşii” sunt, potrivit etnologilor, spirite ale morţilor, moşilor şi strămoşilor, invocate în ziua de 8 noiembrie sau în ajunul acesteia 7 noiembrie. Se dau pomeni şi se aprind lumânări, în special pentru cei care au murit în împrejurări năprasnice (îngheţaţi, înecaţi, trăsniţi, sfâşiati de fiarele pădurii etc.).

