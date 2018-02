Traian Berbeceanu, dezlănţuit după anunţul ministrului Justiţiei: „Nu voi accepta vreodată că un infractor poate să-mi conducă ţara”

Zeci de localnici au venit, joi seara, în Piaţa Victoriei din Deva, pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de Laura Codruţa Kovesi, şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după anunţul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, privind declanşarea procedurii de revocare a acesteia din funcţie.

Poliţistul Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, s-a numărat printre ei.

„Fiule, civismul reprezintă cea mai importantă lecţie, înainte de a implini 14 ani! Să nu o uiţi vreodată!”, a fost mesajul poliţistului, pentru fiul său, care l-a însoţit în piaţa din centrul Devei, alăturat fotografiei de la protest.



Iată ce a scris Traian Berbeceanu, într-un alt mesaj:

„Sunt încă poliţist! Şi nu voi putea accepta vreodată faptul că un infractor, condamnat definitiv de ÎCCJ, poate să-mi conducă ţara, poate să-mi hotărască viitorul, poate să-i stabilescă destinul fiului meu! Şi nu voi putea să accept niciodată faptul că un infractor dovedit poate să hotărască modificarea legislaţie în baza căreia i-au fost probate faptele!

Şi nu vreau să accept nici aceea că infractorul poate să pedepsească instituţia care l-a pedepsit! Un condamnat definitiv, chiar cu suspendarea executării pedepsei, rămâne un infractor dovedit indiferent de instanţa care s-a pronunţat în acest sens! Aşa am învăţat! Aşa am înţeles de-a lungul a 25 de ani de carieră! După de-ăştia am alergat o jumătate din viaţă, pentru pedepsirea ăstora mi-am neglijat familia şi mi-am şubrezit sănătatea! Din cauza ăstora am fost aruncat la beci, nevinovat fiind! Aşa voi gândi şi voi simţi cât încă sunt poliţist, şi pentru tot restul vieţii după aceea! Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”, a scris Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.

