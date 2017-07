Traian Berbeceanu, despre poliţistul ucis în gara din Suceava: „Să-l plângem în linişte şi cu demnitate”

„Mereu vor muri poliţişti la datorie!”, scrie Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook, în deschiderea unui articol despre tragedia poliţistului Sorin Vetezeu, ucis cu zeci de lovituri de cuţit în gara din Suceava. Fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba face un apel la linişte şi demnitate în faţa reacţiilor menite să transforme moartea poliţistului într-un pretext de răfuieli sindicale.

„Este o meserie încărcată de riscuri pe care noi am ales-o conştienţi, mai mulţi sau mai puţini, de pericolele la care am putea să fim expuşi. Sorin Vezeteu a fost ucis mişeleşte în timpul serviciului, atacat pe la spate, prin surprindere, doborât de un dezaxat mintal, cu zeci de lovituri de cuţit. Nimeni nu putea să prevină asta... La fel de trist, neprevăzut şi violent poţi să mori fiind poliţist antidrog atunci când lucrezi sub acoperire, infiltrat între scursurile societăţii, fiind luptător al trupelor speciale atunci când în spatele unei uşi se află un nemernic înarmat şi determinat să scape, ca poliţist de rutieră atunci când un beţiv nenorocit refuză să oprească, ori fiind poliţist la operaţiuni speciale, în timpul unei prinderi în flagrant”, a scris Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.

„Nu cred că avem voie să transformăm o tragedie într-un pretext de luptă sindicală, în motive de răfuială personală cu şefii <<ăia răi şi incompetenţi>> ai structurilor poliţieneşti şi mai mult, cu clasa politică. Sorin nu a murit nici pentru că avea salariul prea mic şi rate la bancă, nici din cauza dotărilor precare, nici de îngrijorare că nu va beneficia de pensie specială... Să-l plângem în linişte şi cu demnitate, să ne rugăm pentru sufletul lui şi mai ales să-i ajutăm familia greu încercată! Să ne mândrim cu memoria lui, cu meseria de poliţist, conştienţi fiind că mereu vor muri poliţişti la datorie! Iar cei care se tem, să plece...”, spune Traian Berbceanu.

Crima din gara suceveană

În seara de 20 iulie, poliţistul Sorin Vetezeu a fost atacat cu un cuţit, pe peronul gării Burdujeni din Suceava. Poliţistul de la Transporturi Feroviare a fost înjunghiat în zona gâtului, a căzut la pământ si a fost apoi înţepat de mai multe ori, până când atacatorul său a fost imobilizat. Sorin Vetezeu nu a mai putut fi salvat. Poliţistul avea 38 de ani şi era tatăl a doi copii minori. Criminalul, pe nume Ioan Beşa, de 23 de ani, din cătunul Mironu, comuna Valea Moldovei, a fost arestat. Acesta l-ar fi atacat pe poliţist fără un motiv anume. În plus el a spus că voia să omoare un poliţist. Beşa a mai declarat că îşi recunoaşte fapta dar că nu o regretă.

