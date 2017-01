Scrisoarea lui Traian Berbeceanu către ministrul Justiţiei: „Eu nu vreau graţiere şi nici amnistie, domnule ministru!”

Traian Berbeceanu a publicat pe pagina sa de Facebook, o scrisoare către ministrul Justiţiei, Florin Iordache, pe tema ordonanţelor graţierii şi amnistiei.

„Stimate domnule Ministru al Justiţiei, Aş vrea să ajung ziua când, în dosarul în care am fost inculpat nevinovat, un complet de judecători ai Înaltei Curţi vor pronunţa o hotărâre definitivă! Aş vrea ca în acest fel să îmi fie apărate reputaţia şi onoarea, să îmi fie redată demnitatea! Aş vrea să lăsaţi Înalta Curte să poata să facă asta! Eu nu vreau graţiere şi nici amnistie, domnule ministru! Mi-aş dori ca cei care mi-au distrus viaţa şi cariera să fie la rândul lor judecaţi până la capăt! Mi-aş dori domnule ministru, ca cei care mi-au hăituit familia, mi-au chinuit soţia şi copilul, mi-au umilit părinţii, să plătească! Mi-aş dori ca cei care au dezintegrat cea mai performantă echipă a Poliţiei Române să fie judecaţi până la final! Nici pentru ei nu vreau, nici amnistie, nici graţiere!

Ar fi normal, domnule ministru, ca cei care prin sfidarea legii i-au sprijinit pe ticăloşii care m-au executat şi linşat public, aceia care au susţinut abuzul în serviciu al acestora săvârşind alte abuzuri în serviciu, să ajungă să dea socoteală pentru faptele lor, chiar dacă prin acestea nu au creat un prejudiciu patrimonial!... Nu "banii" contează la acest gen de fapte, domnule ministru! Nu-mi răpiţi acest drept, domnule Ministru al Justiţiei!

Am aşteptat şi am sperat trei ani şi jumătate să se facă dreptate! Am fost ţinut departe de locul meu de muncă, de echipa mea, trei ani şi jumătate! Am făcut "naveta" sute de mii de kilometri între Instanţe şi Parchete, am cheltuit, timp de trei ani şi jumătate, ultimul bănuţ al familiei, pentru a putea să susţin prezenţa mea în proces! Trei ani şi jumătate este foarte mult, domnule ministru! Trei ani jumătate au fost o pedeapsă grea, domnule ministru, pe care nimeni nu a graţiat-o! A trebuit să o execut "zi la zi", domnule Ministru al Justiţiei!”, a scris comisarul şef Traian Berbeceanu, pe pagina sa de Facebook.

Găsit nevinovat, după trei ani

În iunie 2016, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, în prima instanţă, în dosarul în care a fost acuzat de favorizarea unor grupări infracţionale. Foştii săi anchetatori de la DIICOT au fost condamnaţi pentru fabricarea probelor care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa. Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. „Am primit aflarea veştii cu sentimentul că s-a făcut dreptate. Singurul meu obiectiv este să revin în cadrul BCCO, să mă întorc la echipa mea şi la colegii mei”, declara Berbeceanu. Sentinţa în dosarul în care celebrul poliţist a fost arestat în 2013 nu este definitivă.

Poliţistul anului din 2007

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”. Potrivit rechizitoriului, acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoţi de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare şi angajaţii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală şi pagube de alte câteva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgică a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurată în vara anului 2006, în urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu şi de procurorul şef delegat de la DIICOT – Sibiu, la acea vreme, Laura Codruţa Kövesi, în prezent procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Procesul este judecat şi în prezent la Tribunalul Bistriţa Năsăud.

